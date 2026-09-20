Novajlijama slatko u Pazaru, blede sećanja na Vojvodinu i Železničar

Pazarcima se ponovila Mačva, još jedan novajlija u elitnom srpskom rangu koji je solidno masnih brkova napustio Gradski stadion. U odnosu na scenario protiv Šapčana, Plavi su sa Zemunom bili u nešto boljoj poziciji. Do tada skoro bezopasni Čivijaši stigli su do 1:1 četiri minuta pre nadoknade vremena i samim tim ostavili malo prostora domaćinu za oporavak od šoka. Ovog puta su Pandurovićevi momci dobili "ćušku" već u uvodnim momentima drugog poluvremena, posle koje su neko vreme delovali dezorijentisano, pa su uspeli da zbace teret s leđa i opet dođu u vođstvo. Na kraju se, ipak, ispostavilo da lekciju nisu naučili. Kada je Đorđe Petrović u trećem minutu sudijskog produžetka pogodio za 2:2, svima je bilo jasno da nema mesta za još jedan odgovor Plavih.

Poigrala se sudbina sa Tomislavom Dadićem. Prema napred je levi bek Pazaraca podsetio na najbolja izdanja iz perioda dok je nosio dres kragujevačkog Radničkog 1923. Najpre je asistirao Ademu Ljajiću, potom i Aleksandru Miljkoviću, uzgred poslao nekoliko dobrih lopti u prostor i na taj način malo prikrio defanzivne propuste, sve do samog finiša. Kandidatura za najboljeg pojedinca na terenu - prihvaćena. Pad hrvatskog internacionalca krenuo je odmah posle centaršuta za preciznu vazdušnu parabolu Miljkovića u 63. minutu. Čarke sa klupom Zemunaca donele su mu žuti karton, a opstrukcija igre drugu javnu opomenu i isključenje u 90. minutu. Račun je vrlo brzo ispostavljen. Neodlučnost Miljkovića, koji je krenuo i stao, omogućila je Petroviću da kruniše dodavanje Godsvila Vadzea.

Uopšte nije fraza da je Zemun zaslužio više tokom prethodnih devet kola Mozzart Bet Superlige. Svestan toga je svako što ih je gledao i pre nego što je Đorđi Mojsov preuzeo kormilo od Milana Kuljića. To, međutim, ne može da uteši Pazarce pred pauzu u prvenstvu. Njihova pozicija na tabeli u nekom prvom ozbiljnijem preseku mogla je da bude kudikamo bolja.

"Znali smo da nam je ovo najteža utakmica od početka sezone. Potencirali smo to čitave nedelje. Ne mogu da kažem da smo izgledali loše, u nekim trenucima je to bilo baš kako treba. Ulazimo u šanse i ne postižemo golove. To često ponavljam i ispada kao neki alibi, ali stvarno je tako. Promenili smo nekim izmenama na 2:1 malo i tok utakmice, kontrolisali igru do tog crvenog kartona. To nije smelo da se desi. Zatvaramo sa Zemunom ovaj deo sezone", rekao je Pandurović .

A, nastavak sledi za tri sedmice gostovanjem u Humskoj. Mogli su Ljajić i drugovi u taj meč da uđu sa čak sedam bodova više od Partizana. Ovako je pet, uz utakmicu manje za crno-bele. Počev od potpunog neuspeha u trećem kolu sa OFK Beogradom (1:4), mnogo je bodova otišlo iz Novog Pazara - sedam iz šest susreta. I sve to protiv ekipa iz donjeg doma. Teško da neplanirane kikseve mogu da nadoknade dva remija u četiri okršaja na strani - kod Mladosti u Lučanima (0:0) i Čukaričkog na Banovom brdu (1:1), a blede i sećanja na odlična izdanja i trijumfe sa identičnih 2:0 nad Vojvodinom i Železničarom kraj Jošanice.