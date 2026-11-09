PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Ne talasaj sa kecom na Javor

Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 11:32
Pročitajte nekoliko predloga za 9. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
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Pobeda Javora na večerašnjem derbiju u Ivanjici ima smisla pre svega zbog prednosti domaćeg terena, maksimalne motivacije ekipe da preuzme vrh tabele i najavljenog punog stadiona zbog besplatnog ulaza za navijače. Sa druge strane, gosti u ovaj meč ulaze nakon neplaniranog poraza na prethodnom gostovanju, što pokazuje da imaju pad forme van svog terena. Ipak, pošto se radi o direktnom okršaju drugoplasirane i trećeplasirane ekipe u ligi koje imaju isti broj bodova, utakmica može biti vrlo tvrda i neizvesna. Zbog toga opcija u kojoj domaćin ne gubi utakmicu pruža znatno veći osećaj sigurnosti u odnosu na prognoziranje čistog pobednika.
Konačan ishod
Napredak je apsolutni favorit u Kruševcu protiv fenjeraša Bora koji ima pet vezanih poraza. Ipak, unutrašnji potresi i ostavke u upravi Čarapana nakon kiksa protiv Grafičara unose dozu opreza. Prvi meč sezone Napredak je dobio minimalcem (1:0), a s obzirom na ogroman pritisak pod kojim domaćin mora da vadi fleke, ponovo se očekuje tvrda utakmica.
Konačan ishod
Istorijski okršaj sedmoligaša u FA kupu donosi čist odnos snaga na papiru. Plimut Parkvej je načelni favorit kada igra na svom terenu, gde ove sezone drži savršen skor od svih sedam ligaških pobeda, a u napadu ima raspucanog Rokija Nila sa 13 golova u sezoni. Sa druge strane, Berkhamsted je klasična kup ekipa koja je već napravila senzaciju protiv Sautenda i vrebaće šansu iz drugog plana, iako na gostovanjima u prvenstvu ima prilično skroman učinak.
Konačan ishod
Las Palmas se nalazi na sredini tabele i želi stabilizaciju forme pred svojim navijačima, dok gosti sa 15. pozicije imaju velike muke na strani, gde su već zabeležili tri poraza na poslednjih pet mečeva. S obzirom na to da Segunda tradicionalno donosi tvrd fudbal, najrealnije opcije su čist kec na domaćina ili znatno sigurnija kombinacija duple šanse 1X uz mali broj golova (0-3). Dakle vi birate, a mi smo se za ovu priliku opredelili da zaigramo na čistog keca.
Konačan ishod
Gosti iz San Sebastijana se nalaze u velikoj krizi i vezali su četiri neuspeha u poslednjih pet kola, pre svega zbog izuzetno loše odbrane koja prima mnogo golova. Zbog takve forme ekipa, čist kec na domaćina se nameće kao logičan izbor, dok za oprezniju varijantu odlično deluje kombinacija da Sabadel dobiti uz umeren broj pogodaka na utakmici.
Konačan ishod
Domaćini igraju promenljivo, ali su gosti u znatno većoj krizi sa četiri poraza na poslednjih pet utakmica i još uvek nemaju nijedan trijumf na gostovanjima u prvenstvu. S obzirom na to da Vis Pezaro ima velikih problema sa realizacijom i da Pineto drži pozitivan niz u međusobnim okršajima, najlogičniji izbori su čist kec na domaćina ili znatno sigurnija dupla šansa 1X uz mali broj golova zbog tradicionalno tvrde igre oba tima.
Konačan ishod
Etar dočekuje Montanu kao favorit zbog prednosti domaćeg terena, gde igra znatno stabilnije u odnosu na goste koji imaju velike probleme i vezane poraze na strani. Ipak, zbog promenljive forme oba tima, meč bi mogao da bude taktički i sa malo pogodaka. Čist kec je realna opcija može da bude i kombinacija duple šanse 1X uz mali broj golova kao znatno sigurniji izbor.
Konačan ishod
Sportivo San Lorenco dočekuje Rubio Nju u okviru paragvajske lige kao autsajder, uprkos prednosti domaćeg terena. Domaćin je zakucan za dno tabele sa lošom formom kod kuće, dok gosti drže stabilniju liniju i potpuno dominiraju u međusobnim okršajima, sa pet uzastopnih pobeda nad ovim rivalom. Imajte u vidu da za ovaj par važe Mozzart RELAX pogodnosti.
Konačan ishod