Janis na kritike Riversa: Ostao sam bez reči, njega pitajte zašto tako misli

Posle pobede Majamija nad Sakramentom (114:108), Grk je dobio priliku da odgovori na kritike bivšeg trenera. "Bože moj. Pre svega, on nije moj trener. Moj trener je Spolstra. On je trener sa kojim sam ranije sarađivao. Ostao sam bez reči. Danas je to izjavio?"

Grčki košarkaš potom je poručio da ga ne zanima zbog čega je Rivers odlučio da javno govori o njemu.

"Imate njegov broj, zar ne? Znam da imate. Morate njega da pitate zašto tako misli. To je njegova stvar, a ne moja. Ja moram da budem fokusiran na svoj tim, na ono što treba da radim, kako da budem bolji i kako da pomognem ekipi".

Ipak, nije se tu zaustavio, već je na kraju imao i poruku koja je očigledno bila upućena bivšem treneru.

"Ali, dođavola, ovo je ludost. Nikada nemojte dozvoliti da vam ogorčenost i sitničavost stanu na put ka ciljevima i snovima. To poručujem svim sportistima, nikada nemojte dozvoliti da vam se to dogodi. Ovo je stvarno neverovatno, ali njega morate da pitate zašto je rekao to što je rekao. Ne mene".