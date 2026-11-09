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UŽIVO: Veljko Paunović pred Nemačku i Grčku

pon. 09.11.26. | 11:51

Pratite sa nama tekstualni prenos konferencije za medije selektora fudbalske reprezentacije Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije kalendarsku 2026. godinu završava utakmicama Lige nacija protiv Nemačke u Beogradu 13. novembra i protiv Grčke u Volosu, tri dana kasnije. Orlovi se danas okupljaju u Staroj Pazovi.

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Veljko PaunovićLiga nacijafudbalska reprezentacija SrbijeUŽIVO
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