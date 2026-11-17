Zvezdin Kim bio najmlađi na terenu, Meksikanci ga prebili
Vreme čitanja: 1min | uto. 17.11.26. | 14:43
Član srpskog šampiona bio zapažen u remiju mladih selekcija Južne Koreje i Meksika – 0:0
Prolazi i dalje Je Gen Kim (18) kroz period privikavanja u Crvenoj zvezdi. Promenio je mladi reprezentativac Južne Koreje i zemlju i kontigent, susreo se sa ozbiljnim nivom fudbala. Imao je nekoliko zapaženih partija, iako je znao Albert Rijera da ga disciplinuje zbog nedostatka komunikacije I blage samovolje.
Ali deluje da bi Kim mogao da bude ozbiljan pogodak sportskog sektora Crvene zvezde. Prate svakodnevno njegov razvoj i u Južnoj Koreji, pošto veruju da će kroz koju godinu Kim biti uzdanica najjačeg tima.
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Igrao je danas Kim za mladu reprezentaciju Južne Koreje protiv Meksika. Bio je na terenu 60 minuta i ostavio više nego solidan utisak, iako je bio ubedljivo najmlađi na terenu (Meksikanci igrali sa dve godine starijom selekcijom). Pojedini komentatori su apostrofirali da rival nije imao milosti prema Kimu i da ga je dobro prebio.
Imao je Kim nekoliko zapaženih prodora, u jednoj akciji je direktnom rivalu proturio loptu kroz noge.
Kim je ovog leta stigao u Crvenu zvezdu nakon što mu je Marko Marin objasnio da će biti jedan od najvećih klupskih projekata. Prema ranijim informacijama Kimov napredak već prate Augzburg, Hofenhajm i Midtjiland.