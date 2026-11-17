Prolazi i dalje Je Gen Kim (18) kroz period privikavanja u Crvenoj zvezdi. Promenio je mladi reprezentativac Južne Koreje i zemlju i kontigent, susreo se sa ozbiljnim nivom fudbala. Imao je nekoliko zapaženih partija, iako je znao Albert Rijera da ga disciplinuje zbog nedostatka komunikacije I blage samovolje.

Ali deluje da bi Kim mogao da bude ozbiljan pogodak sportskog sektora Crvene zvezde. Prate svakodnevno njegov razvoj i u Južnoj Koreji, pošto veruju da će kroz koju godinu Kim biti uzdanica najjačeg tima.