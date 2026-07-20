Otamendi udario na bivše saigrače: Plakao si celu nedelju novinarima i sudijama, i ti i Laport

Kamere su zabeležile trenutak kada je Rodri nakon utakmice prišao argentinskom defanzivcu u nameri da se sportski pozdravi. Umesto rukovanja, dočekala ga je lavina optužbi besnog Otamendija. Argentinac mu se uneo u lice i bez ustručavanja poručio: "Celu nedelju si plakao. Ti i Laport, vas dvojica. To se ne radi, plakao si i kod novinara i kod sudija, prijatelju".

Rodri je ostao potpuno zatečen ovom reakcijom bivšeg saigrača iz Mančester Sitija, pa je sa iznenađenim izrazom lica konstantno ponavljao: „Zbog čega? Zbog čega?”. U raspravu je pokušao da se umeša i Mikel Ojarzabal u želji da smiri situaciju, ali ga je ratoborni štoper Argentine ignorisao. Kada je španski kapiten počeo da se brani tražeći poštovanje, Otamendi ga je odmah prekinuo rečima: "Imam ja poštovanja, ali ti ne treba tako da pričaš, razumeš?”. Rodri je nastavio da se čudi, dobacivši na kraju: "Šta sam ti ja skirivio?”, pre nego što se Argentinac okrenuo i otišao.