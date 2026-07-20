Otamendi udario na bivše saigrače: Plakao si celu nedelju novinarima i sudijama, i ti i Laport
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 02:43
Da nisu igrali zajedno u Sitiju verovatno bi preraslo u fizički sukob, Rodri ostao u šoku i pitao Argentinca: Šta sam ti ja skrivio
Svet obilaze snimci na kojima se vidi kako Leandro Paredes u punom trku uleće među fudbalere Crvene furije i bez ikakvog oklevanja hvata Erika Garsiju direktno za vrat, ignorišući činjenicu da se na samo metar od njega nalazi linijski sudija. Paredes je u naletu besa uspeo da uhvati i Gavija za dres, nakon čega ga je divljački rvao po travi i bukvalno ga prevrnuo na zemlju dok ih obezbeđenje i članovi stručnog štaba konačno nisu razdvojili.
Ipak, to nije sve. Slavlje Crvene furije ostalo je u senci i žestokog okršaja licem u lice između Nikolasa Otamendija i španskog kapitena Rodrija.
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Kamere su zabeležile trenutak kada je Rodri nakon utakmice prišao argentinskom defanzivcu u nameri da se sportski pozdravi. Umesto rukovanja, dočekala ga je lavina optužbi besnog Otamendija. Argentinac mu se uneo u lice i bez ustručavanja poručio: "Celu nedelju si plakao. Ti i Laport, vas dvojica. To se ne radi, plakao si i kod novinara i kod sudija, prijatelju".
Rodri je ostao potpuno zatečen ovom reakcijom bivšeg saigrača iz Mančester Sitija, pa je sa iznenađenim izrazom lica konstantno ponavljao: „Zbog čega? Zbog čega?”. U raspravu je pokušao da se umeša i Mikel Ojarzabal u želji da smiri situaciju, ali ga je ratoborni štoper Argentine ignorisao. Kada je španski kapiten počeo da se brani tražeći poštovanje, Otamendi ga je odmah prekinuo rečima: "Imam ja poštovanja, ali ti ne treba tako da pričaš, razumeš?”. Rodri je nastavio da se čudi, dobacivši na kraju: "Šta sam ti ja skirivio?”, pre nego što se Argentinac okrenuo i otišao.
Pozadina ovog sukoba krije se upravo u izjavama koje su španski reprezentativci davali tokom cele sedmice uoči velikog meča. Rodri je pre finala diplomatski poručio da "ne treba nasedati na provokacije”, aludirajući na stil igre protivnika. Međutim, pravi bes kod Gaučosa izazvao je Ajmerik Laport, koji je javno i direktno prozvao Argentinu.
"U poslednjim utakmicama smo videli stvari koje su nas prilično začudile, akcije koje se jednostavno puštaju. Naročito sa Argentinom, koja je ekipa koja ostavlja mnogo 'poruka' na terenu. To u fudbalu ne bi smelo da se dozvoljava, posebno ne na ovako velikim takmičenjima, jer može da te izbaci iz takta. Posao sudije je da kontroliše takve stvari kako mu ne bi pojeli doručak. Ako se jednom ili dvojici igrača to dopusti, meč će biti potpuni van kontrole”, izjavio je Laport pre utakmice.
Ove reči su u taboru Argentine pročitane kao plansko stvaranje alibija i pokušaj uticaja na arbitra Slavka Vinčića. Iako je Argentina pretrpela poraz u produžecima, iskusni Otamendi nije želeo da pređe preko optužbi van terena, pa je odmah po završetku meča rešio da španskom kapiteni direktno isporuči račune.