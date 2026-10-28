Robert Frenks debituje za Partizan Mozzar Bet

Partizan Mozzart Bet najzad je doveo dva pojačanja koja je tražio još i pre nego što je sezona počela. Stigao je sjajni Antonio Rivs koji je debitovao u ABA ligi tako što je postigao koš za pobedu protiv Spartaka iz Subotice, a bilo je pitanje da li će protiv Asvela u timu biti Robert Frenks.

Sada imamo odgovor na to pitanje.



Novi krilni centar crno-belih je u sastavu protiv Asvela i samo je pitanje koliko će ga trener Penjaroja koristiti na ovom meču 8. kola Evrolige.