Robert Frenks debituje za Partizan Mozzar Bet
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Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 18:53
Novi član crno-belih spreman da zaigra u Evroligi
Partizan Mozzart Bet najzad je doveo dva pojačanja koja je tražio još i pre nego što je sezona počela. Stigao je sjajni Antonio Rivs koji je debitovao u ABA ligi tako što je postigao koš za pobedu protiv Spartaka iz Subotice, a bilo je pitanje da li će protiv Asvela u timu biti Robert Frenks.
Sada imamo odgovor na to pitanje.
Novi krilni centar crno-belih je u sastavu protiv Asvela i samo je pitanje koliko će ga trener Penjaroja koristiti na ovom meču 8. kola Evrolige.
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Iako se iz nekog razloga u dvorani u Vilerbanu pojavilo i ime Vanje Marinkovića, kapiten crno-belih i dalje nije spreman da igra. Očekuju se prvi minuti njegovi u ponedeljak u ABA ligi, dok je van 12 u ovom trenutku Mario Nakić.
Partizan u ovaj meč ulazi sa četiri pobede i tri poraza.