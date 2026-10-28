Pazarci srušili 'Krov' posle 13 godina

Vreme čitanja: 4min | sre. 28.10.26. | 18:53
Dominik Sadi i Kahim Dikson morali na teren, pa poveli Novi Pazar do osmine finala Mozzart Bet Kupa Srbije - 3:1
Pazarci su preko jednog od statistički najnezgodnijih rivala još iz vremena dok su delili superligaški hleb nastavili priču u Mozzart Bet Kupu Srbije. Ovog puta preskočili su prepreku o koju su se različite generacije Plavih čak 14 puta zaredom saplitale u okršajima za prvenstvene bodove. U 1/16 finala najmasovnijeg takmičenja, u Zaplanjskoj ulici, Voždovac je morao da čestita Novom Pazaru - 1:3 (0:1).
Treneri Dejan Branković i Nenad Lalatović promešali su karte i manje-više ili u potpunosti odmorili neke prvotimce. U takvoj situaciji pokazalo se da član elitnog ranga ima makar aduta ili dva više. Ovog puta to su bili Dominik Sadi i Kahim Dikson, koje je Lalatović možda želeo da poštedi napora, ali ih je razvoj događaja poslao na teren. Englez je nakon slaloma postigao gol za drugu prednost svog tima, da bi Jamajkanac stavio tačku.
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Novi Pazar je između oktobra 2015. i aprila 2024. godine devet puta izgubio od Zmajeva i pet puta remizirao, ne osetivši u tom periodu slast pobede, kako kući tako i na strani. "Krov" je za Pazar neosvojiva tvrđava već skoro 13 leta, od minimalca u jesen 2013, kada je Voždovčane vodio - Lalatović. Konačno se i tu nešto promenilo, makar u Mozzart Bet Kupu Srbije.
Dvojica momaka rođenih na ušću Jošanice u Rašku ostavila su odličan utisak u dresu Beograđana. Desni bek Ahmed Škrijelj i ofanzivni vezista Jasin Rašljanin nikada nisu bili deo čak ni pazarske omladinske škole, počeli su na lokalu u Sport Klubu 99 i Asu, pa različitim putevima stigli do Voždovca. Rašljanin je postigao i gol za izjednačenje, koji je proslavio sa visoko podignutim rukama u znak svojevrsnog izvinjenja.
U prvom periodu malo više nametnuo se Voždovac. Probao je Adam Musa glavom na centaršut Vladimira Nedeljkovića u trećem, pa šest minuta kasnije i Ašraf Madi na isti način iz povoljnijeg položaja po ubačaju Škrijelja. Na drugoj strani tek u 16. minutu neka, iole, akcija - Nikola Skrobonja prebacio je gol, kao i Voždovčanin Vukašin Braunović u 18. minutu.
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Grešku Veljka Mirosavića u 29. minutu nije kaznio Musa, kao ni nesporazum Miloja Prekovića i Jovana Marinkovića u 32, kada je Škrijelj poslao fenomenalnu loptu u prostor...
Zato je grešku Braunovića u 34. minutu naplatio Papa Gadio. Domaćin je tražio prekršaj Senegalca u startu, pre šuta, ali tako nije mislio sudija Marko Delibašić - 0:1.
Do pauze još neprecizan šut Rašljanjna i kontra sa Gadiom i Kadrićem u glavnoj ulozi, koju je slovenački internacionalac završio udarcem u Tasića. Kadrić je od 15. minuta igrao umesto opet povređenog Fjerija Kocebua.
Izjednačenje u 49. minutu. Korner je izveo Ognjen Dimitrić, da bi posle prečke iz vazduha Horikea Jua lopta u mrežu pospremio Rašljanin - 1:1.
Pazar je nakon izmena preuzeo inicijativu. Prodor Sadija po desnoj strani i plasirana parabola u mrežu za korak prema narednoj fazi Mozzart Bet Kupa Srbije - 1:2.
Dikson je imao šansu da otkloni dileme u 75. minutu, a Kvinsi Tavareš i Lazar Milošev da zakuvaju u 86. muniru. Dikson je pogodio za konačan rezultat u saudijskoj nadoknadi - 1:3.
MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA
VOŽDOVAC - NOVI PAZAR 1:3 (0:1)
/Rašljanin 50 - Gadio 34,, Sadi 66, Dikson 90+2
Stadion FK Voždovac u Beogradu.
Sudija: Marko Delibašić.
Žuti kartoni: Butraković, Ju (Voždovac).
VOŽDOVAC (4-2-3-1): Tasić - Škrijelj, Mihajlović (77. Čejović), Nedović, Nedeljković - Braunović, Ju - Butraković (77. Ajdar), Madi (46. Dimitrić), Rašljanin (76. Tavareš) - Musa (46. Milošev).
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković - Stanković, Melentijević, Marinković, Mirosavić - Togbe, Gadio - Dauda (46. Sadi), Janković (73. Petrović), Skrobonja (63. Dikson) - Kocebu (15. Kadrić).
MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA
utorak
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
/Ristivojević 19, Pejović 75/
sreda
FAP Priboj - Spartak Subotica 0:0, penalima 5:3
Grafičar - IMT 2:0 (1:0)
/Hajdin 21, Furtula 51/
Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)
/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/
OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)
/Silue 70/
Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)
/Gajinov 29/
Teleoptik - Mladost Lučani 1:1 (1:0) - penalima 5:4
/Ninić 44 – Petrović 80/
Smederevo - TSC 2:3 (2:1)
/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/
16.30
Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)
/Rašljanin 50 - Gadio 34, Sadi 66, Dikson 90+2/
Borac Čačak - Radnik 1:2 (1:0)
/Alempijević 9 - Zorić 50, Markočević 79/
Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)
/Tomović 15ag - Đorđević 27, Mijović 45pen/
19.00
(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)
04.novembar
Budućnost Krušik - Partizan
18.novembar
Dubočica - Radnički Niš
Zemun - Radnički 1923
Tekstilac - Železničar Pančevo