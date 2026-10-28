Pazarci srušili 'Krov' posle 13 godina

Novi Pazar je između oktobra 2015. i aprila 2024. godine devet puta izgubio od Zmajeva i pet puta remizirao, ne osetivši u tom periodu slast pobede, kako kući tako i na strani. "Krov" je za Pazar neosvojiva tvrđava već skoro 13 leta, od minimalca u jesen 2013, kada je Voždovčane vodio - Lalatović. Konačno se i tu nešto promenilo, makar u Mozzart Bet Kupu Srbije.

Dvojica momaka rođenih na ušću Jošanice u Rašku ostavila su odličan utisak u dresu Beograđana. Desni bek Ahmed Škrijelj i ofanzivni vezista Jasin Rašljanin nikada nisu bili deo čak ni pazarske omladinske škole, počeli su na lokalu u Sport Klubu 99 i Asu, pa različitim putevima stigli do Voždovca. Rašljanin je postigao i gol za izjednačenje, koji je proslavio sa visoko podignutim rukama u znak svojevrsnog izvinjenja.

U prvom periodu malo više nametnuo se Voždovac. Probao je Adam Musa glavom na centaršut Vladimira Nedeljkovića u trećem, pa šest minuta kasnije i Ašraf Madi na isti način iz povoljnijeg položaja po ubačaju Škrijelja. Na drugoj strani tek u 16. minutu neka, iole, akcija - Nikola Skrobonja prebacio je gol, kao i Voždovčanin Vukašin Braunović u 18. minutu.

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

Grešku Veljka Mirosavića u 29. minutu nije kaznio Musa, kao ni nesporazum Miloja Prekovića i Jovana Marinkovića u 32, kada je Škrijelj poslao fenomenalnu loptu u prostor...

Zato je grešku Braunovića u 34. minutu naplatio Papa Gadio. Domaćin je tražio prekršaj Senegalca u startu, pre šuta, ali tako nije mislio sudija Marko Delibašić - 0:1.

Do pauze još neprecizan šut Rašljanjna i kontra sa Gadiom i Kadrićem u glavnoj ulozi, koju je slovenački internacionalac završio udarcem u Tasića. Kadrić je od 15. minuta igrao umesto opet povređenog Fjerija Kocebua.

Izjednačenje u 49. minutu. Korner je izveo Ognjen Dimitrić, da bi posle prečke iz vazduha Horikea Jua lopta u mrežu pospremio Rašljanin - 1:1.

Pazar je nakon izmena preuzeo inicijativu. Prodor Sadija po desnoj strani i plasirana parabola u mrežu za korak prema narednoj fazi Mozzart Bet Kupa Srbije - 1:2.

Dikson je imao šansu da otkloni dileme u 75. minutu, a Kvinsi Tavareš i Lazar Milošev da zakuvaju u 86. muniru. Dikson je pogodio za konačan rezultat u saudijskoj nadoknadi - 1:3.

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

VOŽDOVAC - NOVI PAZAR 1:3 (0:1)

/Rašljanin 50 - Gadio 34,, Sadi 66, Dikson 90+2

Stadion FK Voždovac u Beogradu.

Sudija: Marko Delibašić.

Žuti kartoni: Butraković, Ju (Voždovac).

VOŽDOVAC (4-2-3-1): Tasić - Škrijelj, Mihajlović (77. Čejović), Nedović, Nedeljković - Braunović, Ju - Butraković (77. Ajdar), Madi (46. Dimitrić), Rašljanin (76. Tavareš) - Musa (46. Milošev).

NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković - Stanković, Melentijević, Marinković, Mirosavić - Togbe, Gadio - Dauda (46. Sadi), Janković (73. Petrović), Skrobonja (63. Dikson) - Kocebu (15. Kadrić).

MOZZART BET KUP SRBIJE - 1/16 FINALA

utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

/Ristivojević 19, Pejović 75/

sreda

FAP Priboj - Spartak Subotica 0:0, penalima 5:3

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

/Hajdin 21, Furtula 51/

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis 1:3 (0:3)

/Milošević 51 - Nikolić 2 pen, 4, Vukanja 40/

OFK Vršac - OFK Beograd Mozzart Bet 0:1 (0:0)

/Silue 70/

Sloven Ruma - Vojvodina 1:0 (1:0)

/Gajinov 29/

Teleoptik - Mladost Lučani 1:1 (1:0) - penalima 5:4

/Ninić 44 – Petrović 80/

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

/J. Mitrović 16, Popov 44 - Stojsavljević 38, Petrović 60, Milosavić 73 pen/

16.30

Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)

/Rašljanin 50 - Gadio 34, Sadi 66, Dikson 90+2/

Borac Čačak - Radnik 1:2 (1:0)

/Alempijević 9 - Zorić 50, Markočević 79/

Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)

/Tomović 15ag - Đorđević 27, Mijović 45pen/

19.00

(75.0) Jedinstvo Ub (15.0) Crvena Zvezda (1.03)

04.novembar

Budućnost Krušik - Partizan

18.novembar

Dubočica - Radnički Niš

Zemun - Radnički 1923

Tekstilac - Železničar Pančevo