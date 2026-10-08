Otkriveni svi detalji i bonusi Moreirinog transfera: Vredi li ovaj momak 100.000.000 evra?

Takav je slučaj sa letošnjim prelaskom Dijega Moreire iz Strazbura u Milan. Malo je reći da su Rosoneri letos iznenadili potezima na fudbalskoj pijaci. Gonsalo Ramos iz Pari Sen Žermena je postao najskuplja kupovina u istoriji kluba pošto je plaćen fiksnih 74.000.000 evra, a u finišu prelaznog roka je Dijego Moreira došao na drugo mesto liste najplaćenijih pojačanja u istoriji Milana. Rekord je do tada držao Rafael Leao čiji transfer iz Lila (sa ostvarenim bonusima) je koštao 49.500.000 evra, dok je iza njega po ceni bio Leonardo Bonuči iz Juventusa čiji transfer 2017. je koštao 42.000.000 evra.

Moreira je minulog leta bio na radaru brojnih klubova: Roma, Borusija Dortmund i Lajpcig su pokazali najozbiljnije interesovanje. Međutim, nisu nudili dovoljno i Milan je ekspresno završio posao pošto su američke gazde iz oba kluba ušle u direktne pregovore.

Belgijanac je letos navodno plaćen 50.000.000 evra plus razni bonusi i procenti od dalje prodaje. Sada je svaki detalj transfera isplivao u italijanskim medijima. Zvanično: fiksni deo Moreirinog transfera iznosi 51.282.051 evro i to je suma koju Milan mora da uplati Strazburu. Sa bonusima bi ceo posao mogao da dostigne sumu od oko 67.800.000 evra.

Kako izgleda struktura bonusa iz Moreirinog transfera?

Bonusi su podeljeni na individualni i timski učinak, a individualni učinak je podeljen u dve kategorije bonusa.

Za svakih 15 utakmica u kojima Moreira bude starter i odigra makar 45 minuta, Milan će Strazburu morati da plati 1.025.642 evra. Ali, samo do granice od 75 utakmica. Kada veže pet puta po 15 utakmica kao starter sa minimum 45 minuta, ti bonusi prestaju. To znači da Strazbur od Milana na ime Moreirinih odigranih mečeva može maksimalno da inkasira 5.128.205 evra. Belgijanac je do sada odigrao samo jednu takvu utakmicu, ali s obzirom na učinak, nije isključeno da Strazbur zaradi maksimalan iznos od broja odigranih mečeva. To visinu transfera na kraju penje na 56.410.256 evra.

Drugi individualni bonus je vezan za Moreirin učinak. I još je realniji. Ako Moreira tokom jedne sezone sakupi 10 golova i asistencija (sabiraju se), Milan će Strazburu platiti dodatnih 2.051.282 evra. I taj bonus važi samo jednom. Koliko god da Moreira sakupi sezona sa 10+ golova i asistencija, bonus može da se isplati samo za tu prvu sezonu u kojoj ostvari pomenuti statistički učinak. I mogao bi da ga aktivira već u prvoj seoni jer je do sada postigao tri gola na četiri utakmice. Sa oba ostvarena individualna bonusa, visina transfera bi se popela na 58.461.538 evra.

Slede bonusi i za timske uspehe. Za svaku sezonu u kojoj se Milan sa Moreirom plasira u Ligu šampiona, italijanski klub će Strazburu uplatiti 1.025.641 evro. S obzirom na to da je potpisao petogodišnji ugovor, u teoriji to može da košta Rosonere 5.128.641 evro. Ako Belgijanac odradi ceo ugovor i svaki put izbori Ligu šampiona. Ali, i tu postoji mali uslov. Da bi se bonus aktivirao, Moreira tokom sezone mora da upiše 2.000 minuta u Seriji A. U proseku oko 22 meča u sezoni po 90 minuta… Ako se svi pomenuti uslovi ispune, onda transfer ide na 63.590.179 evra. Postoje i bonusi za plasman u Ligu Evrope, ali oni su manji i iznose 256.000 evra po sezoni.

Tu su i bonusi za novi ugovor. Ako Moreira tokom aktuelnog ugovora produži saradnju sa Rosonerima, Strazburu pripada još 2.051.282 evra. I još toliko ako u narednih pet godina potpiše dva ugovora sa Milanom. U teoriji, ako bi parafirao novu vernost leta 2028, pa opet leta 2030, Strazbur bi dobio još 4.102.564 evra, a Milanov ceh bi se sa svim bonusima popeo na 67.692.743 evra.

Ni to nije sve, Strazbur je sebi obezbedio i procente od dalje prodaje. Ako Moreira ne produži ugovor sa Milanom, Francuzi imaju šanse da naplate i njegov odlazak. Ako njegov transfer iz Milana bude 10.000.000 evra ili manji, Francuzima ne ide ništa. Ako bude između 10.000.000 i 50.000.000 evra ide im 10 odsto od te razlike. Primera radi, ako ode za 50.000.000 evra, razlika je 40.000.000. Strazburu pripada 10 odsto od razlike što je u ovom slučaju 4.000.000 evra. Ako bude prodat za sumu između 50.000.000 i 55.000.000 evra, Strazburu ide fiksnih 5.000.000 evra, za sumu između 55.000.000 i 70.000.000 evra ide im fiksnih 3.000.000 evra, a ako transfer bude između 70.000.000 i 100.000.000 evra, Strazburu pripada garantovanih 6.750.000 evra. Deluje banalno, ali bi Strazbur gore prošao da Moreira ode za 69.000.000 evra nego za 49.000.000.

Tu je i krajnja opcija. Ako Milan proda Moreiru za više od 100.000.000 evra, Strazburu ide 25 odsto od razlike preko pomenute granice. Primer: transfer iznosi 125.000.000 evra, a 25 odsto od razlike je 5.000.000 evra. Strazburu se najviše isplati da Moreira ode iz Milana za sumu između 70.000.000 i 100.000.000 evra i da mu pripadne fiksnih 6.750.000 evra, što znači da su se u francusko-američkom klubu vodili nekom realnom logikom jer Belgijanac ima potencijal da ode za pomenutu vrednost. Ako se to desi, Strazbur bi na kraju od Moreirinog transfera u Milan sa svim bonusima i najpovoljnijim procentima inkasirao 74.442.743 evra! Toliko bi bio Milanov trošak i Moreira bi tada prestigao Ramosa i postao najskuplja kupovina u istoriji italijanskog velikana.

Podsetimo, Moreira je sa Milanom potpisao petogodišnji ugovor vredan 3.000.000 evra neto po sezoni, što je na bruto nivou sa porezima 5.600.000 evra godišnje. Ukupno: 28.000.000 evra. Dodajte sada na to ranije pomenute sume sa svim bonusima i procentima, pa bi ukupan ceh za Belgijanca na kraju mogao da iznosi preko 100.000.000 evra.