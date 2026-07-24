Vojvodin novi Rasing, Himnasija stiže u Aveljanedu sa ruskim vetrom u leđa

Dobra vest za domaće stigla je u liku Markosa Roha . Iskusni štoper se, posle kratkog odsustva izazvanog problemima sa letom iz Sjedinjenih Američkih Država, priključio ekipi i odmah stavio na raspolaganje stručnom štabu. Nekadašnji reprezentativac Argentine bio je gost finala Svetskog prvenstva 2026, a svega dan po povratku ponovo je trenirao sa saigračima. Posle nedavno postignutog prvenca u dresu Rasinga protiv Defense i Hustisije, kao i produžetka ugovora, očekuje se da bude jedan od nosilaca Vojvodine nove odbrane već na premijeri.

Zbog toga će čileanski stručnjak biti primoran da menja tim koji je lako izašao na kraj sa Defensom. Najizvesnije je da će mesto u srcu odbrane zauzeti Nazareno Kolombo , dok je najveća dilema ko će predvoditi napad. U konkurenciji su mladi Tomas Peres , zatim Tomas Konekni , kao i Elijas Tores , koji se u međuvremenu oporavio od teške povrede ligamenata i ponovo konkuriše za startnih jedanaest.

Istovremeno, prometno je i van terena. Agustin Garsija Baso nalazi se nadomak prelaska u Njuels Old Bojs i pregovori su u završnoj fazi, iako levi bek još trenira sa prvim timom. Sa druge strane, čileanski napadač Damijan Pisaro radi odvojeno od ekipe u trening-centru, dok uprava pokušava da mu pronađe novu sredinu. Najrealnija opcija u ovom trenutku jeste povratak u rodni Čile.

Dok su mnogi rivali imali zgusnut raspored, Himnasija je iskoristila dužu pauzu da mirno postavi temelje za drugi deo sezone. Pripreme su, po običaju, odrađene u trening-centru Estansija Čika, ali je najveću pažnju privukla turneja po Rusiji, gde je Vuk posle remija sa Zenitom i pobede nad Dinamom iz Mahačkale ponovo osetio međunarodnu scenu i stekao dodatno samopouzdanje pred početak Klausure.

23.55: (2,20) Velez Sarsfild (3,15) Instituto (3,60)

Jedno od prvih pitanja koje je uprava rešila bilo je mesto šefa stručnog štaba. Posle razmatranja više kandidata, poverenje je ukazano Arijelu Pereiri, koji je odličnim rezultatima u ulozi privremenog trenera zaslužio da dobije pun mandat. Upravo je „Pata“ odredio smer letnjih priprema, plan prijateljskih utakmica i strategiju na tržištu, sa jasnim ciljem da Himnasija ponovo izbori plasman u plej-of prvenstva, ali i napravi iskorak u Kupu Argentine, gde je u osmini finala očekuje duel sa Deportivom Rijestrom.

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Najzvučniji odlazak svakako je rastanak sa iskusnim Lukasom Kastrom, koji je procenio da njegova uloga u timu više nije u skladu sa očekivanjima. Klub su napustili i Leandro Mamut i Gonsalo Gonsales, dok je na izlaznim vratima i Ivo Mamini, čime je dodatno rasterećen igrački kadar. Finansijska situacija u klubu i dalje nije idealna, pa je uprava bila primorana da pažljivo meri svaki potez na tržištu.

Ipak, uspela je da zadrži važnog štopera Hermana Kontija, produživši njegovu pozajmicu iz Rasinga na još godinu dana. Konkurenciju među stativama pojačao je kolumbijski golman Harlen Čipi Kastiljo, koji će pokušati da ugrozi status prvog čuvara mreže Nelsona Insfrana, dok je najveće pojačanje stiglo iz Boke Juniors. Posle više od mesec dana pregovora, Lukas Hanson obukao je dres Himnasije i trebalo bi da donese kvalitet više po krilu i u ofanzivnoj liniji. Iako nije isključeno da do kraja prelaznog roka stigne još neko novo lice, utisak je da Pereira na raspolaganje ima dovoljno širok i znatno konkurentniji sastav nego što je to bio slučaj tokom prvog dela sezone.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA 1, KLAUSURA – 1. KOLO

Petak

Belgrano – Rosario 2:1 (1:0)

/Fernandez 36, Gonzales 88 – Fernandez 77/

Sarmijento – Argentinos Juniors 2:3 (1:0)

/Marabel 30, Orihuela 69 – Leskano 48, Prijeto 58, Porsel 90/

Defensa i Hustisija – Aldosivi 1:1 (1:1)

/Barbona 29 – Kordero 16/

21.45: (1,80) Himnasija Mendoza (3,20) Kordoba Santijago (5,00)

23.55: (1,85) Rasing (3,40) Himnasija la Plata (4,60)

23.55: (2,20) Velez Sarsfild (3,15) Instituto (3,60)

Subota

02.15: (2,75) Platense (2,80) Union Santa Fe (2,90)

02.15: (1,95) Urakan (3,00) Banfild (4,85)

19.45: (3,90) Estudijantes (2,90) Rio Kvarto Tigre (2,15)

22.00: (2,70) Njuels Old Bojs (2,90) Taljeres (2,90)

Nedelja

00.15: (1,38) River Plejt (4,40) Barakas (10,0)

02.30: (2,00) Lanus (2,90) San Lorenco (4,90)

20.00: (2,65) Atletiko Tukuman (3,05) Independijente Rivadavija (2,90)

22.15: (2,20) Estudijantes (2,90) Independijente (3,80)

Ponedeljak

00.30: (4,30) Deportivo Rijestra (2,90) Boka Juniors (2,05)

***kvote su podložne promenama