Prva letnja lasta IMT- a, vezista iz Malija sa iskustvom u Španiji
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 21:07
Ibrahima Kebe tokom karijere igrao a Đironu, Mirandeš i belgijski Lomel
Bilo je samo pitanje trenutka kada će iz IMT-a da saopšte ime prve letnje akvizicije u igračkom kadru. Dugo su Novobeograđani bili jedini u Mozzart Bet Superligi bez novajlija, uz činjenicu da je nekoliko igrača ovog kluba u međuvremenu promenilo sredinu.
Novi član IMT-a postao je Ibrahima Kebe, koji u redove Traktorista dolazi iz portugalskog Penafijela. Reč je o veznom igraču iz Malija, koji ima 26 godina, a prethodno je igrao i za Đironu, Mirandes i belgijski Lomel. Koliko su u IMT istrajni u stavu da ime novih igrača ne obelodanjuju dok se sve ne utanači, pokazuje upravo ovaj primer, jer je na društvenim mržama ovog superligaša, prvo postavljeno pitanje ko bi mogao da bude pojačanje, pa tek kasnije objavljeno da je to Ibrahima Kebe.
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Na premijeri novog prvenstva trener Zoran Popović je Čukaričkom suprotstavio tim satkan od fudbalera koji su crveni dres nosili i u prethodnoj sezoni i manje-više su poznati pratiocima zbivanja ne elitnoj ceni srpskog fudbala. Ali i pre duela na Banovom brdu, šuškalo se o tome kako se pregovori sa potencijalnim pojačanjima vode, neki od njih privode kraju i pokazalo se da je prvi posao uspešno priveden kraju.
Bilo kako bilo, u Novom Beogradu su napravili prvi konkretan potez, a to kao da nagoveštava da bi tek trabalo da bude novih poslova na polju angažovanja novih igrača. I ne samo to, već se ne treba isključiti mogućnost da u periodu kojin sledi, još neki od igrača ne dobije mogućnost da promeni sredinu.