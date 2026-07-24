Prva letnja lasta IMT- a, vezista iz Malija sa iskustvom u Španiji

Bilo je samo pitanje trenutka kada će iz IMT-a da saopšte ime prve letnje akvizicije u igračkom kadru. Dugo su Novobeograđani bili jedini u Mozzart Bet Superligi bez novajlija, uz činjenicu da je nekoliko igrača ovog kluba u međuvremenu promenilo sredinu.

Novi član IMT-a postao je Ibrahima Kebe, koji u redove Traktorista dolazi iz portugalskog Penafijela. Reč je o veznom igraču iz Malija, koji ima 26 godina, a prethodno je igrao i za Đironu, Mirandes i belgijski Lomel. Koliko su u IMT istrajni u stavu da ime novih igrača ne obelodanjuju dok se sve ne utanači, pokazuje upravo ovaj primer, jer je na društvenim mržama ovog superligaša, prvo postavljeno pitanje ko bi mogao da bude pojačanje, pa tek kasnije objavljeno da je to Ibrahima Kebe.