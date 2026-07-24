Rege ritam stiže u Novi Pazar: Potpisao reprezentativac Jamajke

Punom parom radi Novi Pazar na jačanju igračkog kadra. Nepuna 24 sata pošto je objavljeno da je potpisao Papa Gadio, na društvenim mrežama kluba sa Jošanice pojavila se informacija da je novi fudbaler Pazara Kahim Dikson. Momak koji igra na poziciji krilnog napadač potpisao je trogodišnji ugovor.

Dikson je u dosadašnjem delu karijere uglavnom igrao u domovini i nižim engleskim ligama. Prvo je bio u Čarltonu, ali kako u redovima nekadašnjeg člana Premijer lige nije dobijao prostor, poslat je na pozajmicu u Krouli taun gde nije ostavio utisak (14 utakmica, bez golova).