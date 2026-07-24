Rege ritam stiže u Novi Pazar: Potpisao reprezentativac Jamajke
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Vreme čitanja: 1min | pet. 24.07.26. | 20:48
Kahim Dikson potpisao ugovor na tri godine
Punom parom radi Novi Pazar na jačanju igračkog kadra. Nepuna 24 sata pošto je objavljeno da je potpisao Papa Gadio, na društvenim mrežama kluba sa Jošanice pojavila se informacija da je novi fudbaler Pazara Kahim Dikson. Momak koji igra na poziciji krilnog napadač potpisao je trogodišnji ugovor.
Dikson je u dosadašnjem delu karijere uglavnom igrao u domovini i nižim engleskim ligama. Prvo je bio u Čarltonu, ali kako u redovima nekadašnjeg člana Premijer lige nije dobijao prostor, poslat je na pozajmicu u Krouli taun gde nije ostavio utisak (14 utakmica, bez golova).
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Za reprezentaciju Jamajke odigrao je 27 utakmica i postigao četiri gola, a debi je imao 2024. na utakmici protiv Amerike. Inače, u domovini je važio za velikog talenta. Dok je igrao za Klaredon koledž dok je bio klinac. U jednoj sezoni imao je 32 gola i 17 asistencija, čime je privukao pažnju skauta iz Evrope i ugrabio ga je Čarlton.
Međutim, u Engleskoj se nije dovoljno razvio, nije ni dobijao mnogo šansi, pa je klub sa čuvenog "Volija" rešio da ga pusti. Tako će momak koji je odrastao u Trenč taunu, zloglasnom i siromašnom delu Kingstona, glavnog grada Jamajke okušati sreću u Srbiji.