Matija Popović kao munja (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 21:01
CSKA slavio na startu nove sezone ruske Premijer lige, srpski fudbaler upisao "asistenciju"
Poslednji put kada je mladi srpski fudbaler Matija Popović upisao asistenciju na zvaničnom meču bilo je u novembru 2025. godine, dok je poslednji put mrežu zatresao istog meseca. Prošle sezone imao je jednu asistenciju na 13 utakmica u Premijer ligi Rusije, dva gola u kupu i čekao je nekadašnji fudbaler Partizana baš dugo da se ponovo upiše u statističke kolone.
Nova sezona, nova šansa i eto ga. Možda se neće zvanično pisati asistencija 20-godišnjem fudbaleru jer je bio autogol, ali odradio je ceo posao i naterao je rivala da zakuca loptu u svoju mrežu. Odigrao je dobar meč u prvom kolu ruskog prvenstva, gde je njegov CSKA u Moskvi slavio 2:1 (2:1).
Izabrane vesti
Nije dobro počelo za domaćina nikako. U novu sezonu ušli su tako što su primili gol već iz prvog napada u prvom minutu, kada je napadač gostiju Ofor pogodio za vođstvo. Od tada je krenula navala Armejaca, koji su prvo izjednačili u 27. minutu, ali im je gol poništen posle intervencije iz VAR sobe. Nije imao sreće Kozlov, ali zato jeste Matija Popović, koji je igrao dobro. Baš posle njegovog solo prodora pao je gol jer je prošao pored čuvara kao munja.
Dobio je loptu po desnoj strani, prešao jednog čuvara kao od šale, drugog otresao u duelu, ubacio oštru loptu na peterac, gde je haotično reagovao Anderson. Bacio se i loptu koju je poslao Matija Popović zakucao loptu u svoju mrežu u 33. minutu.
Samo tri minuta kasnije, CSKA je došao do preokreta i vođstva. Krugovoj je sjajno pronašao Glebova, dao mu je perfektnu loptu u prostor, a Rus majstorski prošao golmana i smestio loptu u praznu mrežu. Izjednačili su gosti kasnije u 54. minutu, ali je zbog malog ofsajda poništen gol koji je postigao strelac prvog gola Ofor.
Popović je meč završio u 84. minutu, kada ga je zamenio Firov.
RUSIJA 1 – 1. KOLO
Petak
CSKA – Baltika 2:1 (2:1)
/Anderson 33ag, Glebov 36 – Ofor 1/
Subota
13.00: (1,45) Dinamo Moskva (4,50) Krila Sovjetov (7,00)
15.15: (9,00) Akron Toljati (5,00) Zenit (1,35)
17.30: (2,50) Fakel (3,10) Dinamo Mahačkala (3,05)
19.45: (1,30) Spartak Moskva (5,80) Rodina (9,00)
Nedelja
13.30: (2,45) Orenburg (3,20) Rostov (3,00)
16.00: (1,63) Lokomotiva (3,80) Ahmat Grozni (5,70)
18.30: (3,80) Rubin (3,35) Krasnodar (2,05)
***kvote su podložne promenama