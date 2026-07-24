Matija Popović kao munja (VIDEO)

Poslednji put kada je mladi srpski fudbaler Matija Popović upisao asistenciju na zvaničnom meču bilo je u novembru 2025. godine, dok je poslednji put mrežu zatresao istog meseca. Prošle sezone imao je jednu asistenciju na 13 utakmica u Premijer ligi Rusije, dva gola u kupu i čekao je nekadašnji fudbaler Partizana baš dugo da se ponovo upiše u statističke kolone.

Nova sezona, nova šansa i eto ga. Možda se neće zvanično pisati asistencija 20-godišnjem fudbaleru jer je bio autogol, ali odradio je ceo posao i naterao je rivala da zakuca loptu u svoju mrežu. Odigrao je dobar meč u prvom kolu ruskog prvenstva, gde je njegov CSKA u Moskvi slavio 2:1 (2:1).