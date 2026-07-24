Lukasen zadužio crveno-beli dres: Nadam se da zajedno možemo da budemo još uspešniji
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 21:03
Reprezentativac Gane i zvanično novi fudbaler Crvene zvezde
Reprezentativac Gane Derik Lukasen i zvanično je novi fudbaler Crvene zvezde. Stameni štoper podigao je dres sa brojem 32 i zadužio crveno-belu opremu.
Izneo je iskusni štoper i prve utiske.
"Utisci su veoma dobri. Crvena zvezda je veliki tim i veliki klub, prvi utisci su zaista odlični", rekao je Lukasen.
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Pre dolaska u Crvenu zvezdu razgovarao je sa Ognjenom Mimovićem.
"Pozvao sam ga i rekao mu da me Crvena zvezda želi. Imao je samo lepe reči o klubu i bio je veoma pozitivan. To mi je mnogo značilo. Posle razgovora sa Mimovićem stekao sam veoma dobar osećaj i bio sam srećan zbog toga".
Govorio je Lukasen i o klupskim ambicijama na domaćoj i međunarodnoj sceni.
"Mislim da možemo da ostvarimo odlične rezultate. Kao što sam rekao, Crvena zvezda je veliki i dobro poznat klub. Već ostvaruje dobre rezultate, a nadam se da zajedno možemo da budemo još uspešniji".
Otkrio je i šta smatra svojim najvećim kvalitetima.
"Trudim se da budem “agresivan” defanzivac, da dobijam duele, ali i da budem kvalitetan sa loptom u nogama, da upućujem dobra dodavanja i na svaki način pomognem ekipi. To bih izdvojio kao svoje glavne karakteristike".
Poslao je poruku i navijačima.
"Želim da im se zahvalim na poverenju. Nadam se da ćemo imati uspešnu sezonu, da ćemo zajedno uživati u njoj i da ću biti spreman da pomognem timu na svaki mogući način", zaključio je Lukasen.
Novi fudbaler Crvene zvezde prošao je mlađe kategorije AZ Alkmara, gde je i započeo profesionalnu karijeru. Igrao je još za PSV, Hertu, Anderleht, Kasimpašu, Karagumruk, Makabi iz Tel Aviva i Pafos, sa kojim je odmerio snage u kvalifikacijama za Ligu šampiona baš protiv crveno-belih.
Kako smo ranije pisali, prema informacijama Mozzart Sporta, novi fudbaler Crvene zvezde imaće godišnju platu od 1.000.000 neto. Takođe, u ugovor između Crvene zvezde i Lukasena ubačena je stavka o obaveznom bonusu u slučaju plasmana u Ligu šampiona. Ukoliko crveno-beli perfektno odrade kvalifikacije, na račun reprezentativca Gane leći će još 200.000 evra. Dakle, u slučaju da Crvena zvezda tokom Lukasenovog boravka na Marakani tri puta igra Ligu šampiona, snažni Afrikanac će inkasirati 3.600.000 evra. Bonusa za ulazak u Ligu Evrope i osvojenu šampionsku titulu neće biti.