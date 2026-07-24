Lukasen zadužio crveno-beli dres: Nadam se da zajedno možemo da budemo još uspešniji

Izneo je iskusni štoper i prve utiske. "Utisci su veoma dobri. Crvena zvezda je veliki tim i veliki klub, prvi utisci su zaista odlični ", rekao je Lukasen .

Pre dolaska u Crvenu zvezdu razgovarao je sa Ognjenom Mimovićem.

"Pozvao sam ga i rekao mu da me Crvena zvezda želi. Imao je samo lepe reči o klubu i bio je veoma pozitivan. To mi je mnogo značilo. Posle razgovora sa Mimovićem stekao sam veoma dobar osećaj i bio sam srećan zbog toga". Govorio je Lukasen i o klupskim ambicijama na domaćoj i međunarodnoj sceni.

"Mislim da možemo da ostvarimo odlične rezultate. Kao što sam rekao, Crvena zvezda je veliki i dobro poznat klub. Već ostvaruje dobre rezultate, a nadam se da zajedno možemo da budemo još uspešniji".

Otkrio je i šta smatra svojim najvećim kvalitetima.

"Trudim se da budem “agresivan” defanzivac, da dobijam duele, ali i da budem kvalitetan sa loptom u nogama, da upućujem dobra dodavanja i na svaki način pomognem ekipi. To bih izdvojio kao svoje glavne karakteristike". Poslao je poruku i navijačima.

"Želim da im se zahvalim na poverenju. Nadam se da ćemo imati uspešnu sezonu, da ćemo zajedno uživati u njoj i da ću biti spreman da pomognem timu na svaki mogući način", zaključio je Lukasen.