Užasne vesti za PAOK: Osman doživeo rupturu meniskusa

Osman će u narednim danima biti podvrgnut operaciji meniskusa. Za sada nije poznato koliko će trajati njegov oporavak, pa je njegov povratak na teren neizvestan.

Zvanično saopštenje kluba prenosimo i celosti:

"Džedi Osman je jutros obavio magnetnu rezonancu nakon što je osetio nelagodnost u kolenu. Pregledi su pokazali da je došlo do rupture meniskusa desnog kolena. Kako bi se oporavio od povrede, biće podvrgnut operaciji koja je zakazana za naredne dane. Ceo naš tim je uz Džedija Osmana i želi mu brz oporavak i što skoriji povratak na košarkaški teren", navodi se u saopštenju PAOK-a.

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Dolazak 31-godišnjeg turskog krilnog igrača u PAOK iz Panatinaikosa bio je jedan od najvećih transfera u evropskoj košarci ovog leta. Prema navodima medija, Osman je sa PAOK-om potpisao trogodišnji ugovor vredan 9.000.000 evra.

Osman je od početka sezone u sjajnoj formi u dresu novog kluba. Trenutno je najbolji strelac Evrokupa sa prosekom od 22,2 poena, uz 4,3 skoka i 1,7 asistencija po utakmici. Takođe, predvodi takmičenje i po indeksu korisnosti sa prosekom od 24,5.

PAOK je veoma dobro započeo sezonu. U Evrokupu ima učinak od četiri pobede i dva poraza, dok je u grčkom prvenstvu i dalje neporažen, sa maksimalnih pet pobeda iz pet utakmica. Videćemo kako će se četa Andree Trinikijerija snaći bez najboljeg igrača.