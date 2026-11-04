Vučević: Razumem NBA, ali... Beograd mora da ima predstavnika
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 16:33
"Nadam se da će oba kluba biti uključena, posebno ako se NBA i Evroliga udruže", kaže iskusni centar
Nema još nikakvih konkretnih informacija oko potencijalne saradnje NBA i Evrolige, pošto je više puta demantovano i sa jedne i sa druge strane, da zvaničnih ponuda i pregovora nije bilo. Projekat NBA Evropa trebalo bi da počne naredne godine, još se ne znaju tačno svi detalji, ali jasno je kreće novo takmičenje, u ovom slučaju - sa ili bez Evrolige.
To bi moglo da napravi problem u evropskom košarkaškom ekosistemu jer bi dobili dve konkuretne lige, umesto jedne najjače. Tog mišljenja je i Nikola Vučević, koji bi voleo da vidi najbolje evropske klubove u istom takmičenju.
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Popularni Vuč, inače navijač Crvene zvezde, u razgovoru za španski "Mundo Deportivo" pričao je na tu temu.
"Veliki sam navijač Crvene zvezde, tako da mnogo pratim Evroligu. Nadam se da će pronaći način da se udruže. Ako budemo imali dve lige, izgubićemo deo kvaliteta jer najbolji timovi neće biti zajedno", rekao je.
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Mnoga pitanja se postavljaju - da li mogu da zajedno opstanu na najvišem mogućem nivou i da li ima dovoljno kvalitetnih igrača za održavanje dva elitna takmičenja.
"NBA može da doprinese nečim, a isto tako i Evroliga. Ako se udruže, to bi moglo da bude veoma dobro za Evropu. Ne znam da li bi mogli da održe taj nivo kvaliteta, jer je teško pronaći toliko igrača za toliki broj liga. Dva odvojena takmičenja ne bi bila dobra ni za koga".
Beograd se ne nalazi na početnoj listi gradova koji su u fokusu projekta NBA Evropa.
"Razumem NBA. Oni na sve gledaju iz poslovnog ugla i razmišljaju o tome kako da zarade što više novca u velikim gradovima. Ipak, mislim da je Evropa malo drugačija. U nekim velikim gradovima košarka jednostavno nije toliko važna".
Voleo bi da naša dva najveća tima budu uključena u celu priču.
"Grad kao što je Beograd, sa dva veoma dobra tima i dve sjajne navijačke baze, morao bi da ima predstavnika. Nadam se da će oba kluba biti uključena, posebno ako se NBA i Evroliga udruže. Crvena zvezda i Partizan imaju neke od najboljih navijača. Olimpijakos, Fenerbahče i klubovi poput njih moraju da budu deo toga. Upravo takve stvari čine Evroligu posebnom", zaključio je Vučević.