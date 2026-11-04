Vučević: Razumem NBA, ali... Beograd mora da ima predstavnika

Nema još nikakvih konkretnih informacija oko potencijalne saradnje NBA i Evrolige, pošto je više puta demantovano i sa jedne i sa druge strane, da zvaničnih ponuda i pregovora nije bilo. Projekat NBA Evropa trebalo bi da počne naredne godine, još se ne znaju tačno svi detalji, ali jasno je kreće novo takmičenje, u ovom slučaju - sa ili bez Evrolige.

To bi moglo da napravi problem u evropskom košarkaškom ekosistemu jer bi dobili dve konkuretne lige, umesto jedne najjače. Tog mišljenja je i Nikola Vučević, koji bi voleo da vidi najbolje evropske klubove u istom takmičenju.