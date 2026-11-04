(©Reuters)
SASTAVI - LIGA ŠAMPIONA: Jović i Gaćinović napadaju Real
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sre. 04.11.26. | 17:30
Pratite dešavanja sa mečeva 4. kola elitnog takmičenja
LIGA ŠAMPIONA - 4. KOLO
18.45: (13,0) AEK (8,00) Real Madrid (1,20) MOZZART RELAX
18.45: (6,00) Fenerbahče (5,70) Liverpul (1,43)
21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)
21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)
21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX
21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)
21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)
21.00: (1,40) Viking (5,10) Sabah (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (12,0) Slavija Prag (6,00) Arsenal (1,22) MOZZART RELAX
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao
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