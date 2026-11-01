Ovaj Porto je savršen: 10/10 na početku sezone, juri se klupski rekord
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 00:10
Zmajevima treba još tri trijumfa da izjednače najbolji start
Nastavlja Porto sa dominacijom u tamošnjem šampionatu i već polako pravi razliku u odnosu na konkurenciju. Popularni Zmajevi pobedili su u 10. kolu portugalske lige fenjeraša Eštoril - 4:0.
Dalo se naslutiti i pre početka utakmice da će momci u plavo-belom prirediti svojim navijačima još jednu goleadu jer je rival zakucan za samo dno tabele i to samo sa dva remija. S druge strane Porto izgleda surovo, što potvrđuju rezultati na početku sezone. Ekipi sa Dragaa ovo je 10 pobeda iz isto toliko utakmica, a vrlo lako ovaj niz može da se nastavi u sledećem kolu protiv Viktorije Gimaraeš.
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Zapravo, ovo znači da Porto polako, ali sigurno korača ka klupskom rekordu. Deluje nestvarno, ali 10 utakmica iz isto toliko kola nije najbolji start u istoriji kluba. Zmajevi su u takmičarskoj 1939/1940 ostvarili niz od čak 13 trijumfa, što znači da je ovoj generaciji Porta potrebno još samo tri pobede kako bi se izjednačio najbolji start iz davnih vremena.
Benfika gleda u leđa slavnom rivalu, ali ako joj je za utehu, onda ostaje upisano da je tim iz Lisabona u sezoni 1972/1973 otpočeo takmičarsku godinu sa čak 23 uzastopne pobede. Zaista je teško zamisliti da ovo može da se nadmaši, mada kako sada izgleda Porto, ništa nije nemoguće.
Kada je reč o ovoj utakmici, domaćin je poveo posle samo četiri minuta igre posle dobre akcije koju je krunisao Viktor Frohold. Zanimljivo, ovaj rezultat ostao je na snazi do polovine drugih 45 minuta, a onda je usledila goleada.
Igrao se 64. minut kada je gost izgubio loptu oko kaznenog prostora. Ona je došla do Gabriela Veige koji je uposlio Borhu Saintza, a ovaj prelepim udarcem matirao rivala. Svega šest minuta kasnije na 3:0 povisio je Andre Silva, dok je konačan rezultat u 73. minutu postavio Veiga, te tako krunisao odličnu svoju partiju.
PRIMEIRA – 10. KOLO
Petak
Kasa Pija - Sporting 0:2 (0:1)
/Pedro Lima 13, Katamo 90+4/
Subota
Moreirense - Estrela Amadora 2:1
/Landerson 50, Džon 90+5 - Zvonarek 57/
Porto - Estoril 4:0
/Frohiold 4, Saintz 64, Silva 70, Veiga 73/
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Ponedeljak
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21.15: (1,17) Benfika (6,50) Alverka (16,0)
***kvote su podložne promenama