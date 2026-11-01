Ovaj Porto je savršen: 10/10 na početku sezone, juri se klupski rekord

Zapravo, ovo znači da Porto polako, ali sigurno korača ka klupskom rekordu. Deluje nestvarno, ali 10 utakmica iz isto toliko kola nije najbolji start u istoriji kluba. Zmajevi su u takmičarskoj 1939/1940 ostvarili niz od čak 13 trijumfa, što znači da je ovoj generaciji Porta potrebno još samo tri pobede kako bi se izjednačio najbolji start iz davnih vremena.

Benfika gleda u leđa slavnom rivalu, ali ako joj je za utehu, onda ostaje upisano da je tim iz Lisabona u sezoni 1972/1973 otpočeo takmičarsku godinu sa čak 23 uzastopne pobede. Zaista je teško zamisliti da ovo može da se nadmaši, mada kako sada izgleda Porto, ništa nije nemoguće.

Kada je reč o ovoj utakmici, domaćin je poveo posle samo četiri minuta igre posle dobre akcije koju je krunisao Viktor Frohold. Zanimljivo, ovaj rezultat ostao je na snazi do polovine drugih 45 minuta, a onda je usledila goleada.

Igrao se 64. minut kada je gost izgubio loptu oko kaznenog prostora. Ona je došla do Gabriela Veige koji je uposlio Borhu Saintza, a ovaj prelepim udarcem matirao rivala. Svega šest minuta kasnije na 3:0 povisio je Andre Silva, dok je konačan rezultat u 73. minutu postavio Veiga, te tako krunisao odličnu svoju partiju.

PRIMEIRA – 10. KOLO

Petak

Kasa Pija - Sporting 0:2 (0:1)

/Pedro Lima 13, Katamo 90+4/

Subota

Moreirense - Estrela Amadora 2:1

/Landerson 50, Džon 90+5 - Zvonarek 57/

Porto - Estoril 4:0

/Frohiold 4, Saintz 64, Silva 70, Veiga 73/

Nedelja

16.30: (1,82) Aruka (3,80) Nasional (4,10)

19.00: (1,85) Akademiko Viseu (3,80) Rio Ave (4,10)

19.00: (3,45) Maritimo (3,25) Santa Klara (2,20)

21.30: (1,85) Braga (3,60) Famalikao (4,20)

Ponedeljak

21.15: (2,85) Žil Visente (3,25) Gimarais (2,55)

21.15: (1,17) Benfika (6,50) Alverka (16,0)

***kvote su podložne promenama