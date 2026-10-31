Besna Barselona nije birala sredstva: Real i PSŽ je naljutili, a siroti Alaves izvukao deblji kraj

Barselona je pronašla idealnog protivnika za lečenje rana posle dva uzastopna poraza. Ceh neuspesima protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona i Real Madrida u Primeri platio je Alaves, koji je na Kamp Nou doživeo pravi fudbalski masakr - 6:1 (4:0). Katalonci su se vratili starim navikama, onim iz perioda pre dva bolna poraza, kada su protivnike iz donjeg dela tabele redovno ispraćali sa tri, četiri ili više lopti u mreži. Ovoga puta nije bilo ni neizvesnosti, ni drame, ni milosti.

Poraz na Parku prinčeva, pa bolan udarac u El Klasiku, kada je Kilijan Embape u 88. minutu doneo Realu pobedu od 2:1, mogli su da uzdrmaju samopouzdanje katalonskog velikana. Međutim, Barselona je protiv Alavesa pokazala da makar protiv ekipa iz slabijeg kvalitativnog razreda njena napadačka mašinerija i dalje funkcioniše besprekorno. I to na način koji gostima nije ostavio ni najmanju nadu da bi mogli da izbegnu debakl.