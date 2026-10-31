Besna Barselona nije birala sredstva: Real i PSŽ je naljutili, a siroti Alaves izvukao deblji kraj
Vreme čitanja: 13min | sub. 31.10.26. | 23:07
Čini se da se Jamal i društvo svete na pogrešnoj adresi - kad velikima ne mogu ništa, udare po malima i vrate samopouzdanje
Barselona je pronašla idealnog protivnika za lečenje rana posle dva uzastopna poraza. Ceh neuspesima protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona i Real Madrida u Primeri platio je Alaves, koji je na Kamp Nou doživeo pravi fudbalski masakr - 6:1 (4:0). Katalonci su se vratili starim navikama, onim iz perioda pre dva bolna poraza, kada su protivnike iz donjeg dela tabele redovno ispraćali sa tri, četiri ili više lopti u mreži. Ovoga puta nije bilo ni neizvesnosti, ni drame, ni milosti.
Poraz na Parku prinčeva, pa bolan udarac u El Klasiku, kada je Kilijan Embape u 88. minutu doneo Realu pobedu od 2:1, mogli su da uzdrmaju samopouzdanje katalonskog velikana. Međutim, Barselona je protiv Alavesa pokazala da makar protiv ekipa iz slabijeg kvalitativnog razreda njena napadačka mašinerija i dalje funkcioniše besprekorno. I to na način koji gostima nije ostavio ni najmanju nadu da bi mogli da izbegnu debakl.
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Samo osam minuta bilo je potrebno domaćinu da probije odbranu Alavesa. Pedri je fantastičnim dodavanjem spoljnim delom stopala pronašao Fermina Lopeza na levoj strani, a ovaj poslužio Rafinju, kom nije bilo teško da loptu prosledi u mrežu. Akcija za fudbalske udžbenike i najava onoga što će uslediti.
Već u 23. minutu na semaforu je stajalo 2:0. Ovoga puta Fermin se iz uloge asistenta preselio među strelce. Iako nije imao mnogo prostora ni naročito povoljan ugao, raspalio je po lopti i pogodio dalji deo mreže. Golman gostiju Antonio Sivera možda je mogao bolje da reaguje, ali to nije umanjilo lepotu udarca.
Do odlaska na odmor Barselona je potpuno demolirala protivnika. U 41. minutu Fermin je najpre oduzeo loptu, a zatim još jednom asistirao Rafinji, koji je svojim drugim pogotkom povisio na 3:0. I kada je delovalo da će se gosti konačno dokopati svlačionice bez dodatnih posledica, usledio je novi udarac.
U prvom minutu nadoknade prvog poluvremena Lamin Jamal je uhvatio loptu iz prve na ivici kaznenog prostora i poslao neodbranjiv nizak projektil uz stativu. Sivera je mogao samo pogledom da isprati udarac, a Barselona je na odmor otišla sa ogromnih 4:0.
Ni u nastavku nije bilo naročite promene raspoloženja domaćina. Katalonci su imali četiri gola prednosti, ali nisu nameravali da stanu. U 65. minutu Gabrijel Žezus je sjajnim dodavanjem izbacio Jamala samog pred golmana Alavesa, a mladi Španac je efektno prebacio Siveru. Čuvar mreže gostiju uspeo je da zakači loptu, ali nedovoljno da spreči peti pogodak Barselone.
Tačku na golgetersku predstavu domaćina stavio je Gordon u 81. minutu. Posle odlične lopte koju je u prostor poslao Rodri, Englez je izašao sam pred golmana i elegantnim lobom povisio na 6:0. Bila je to još jedna demonstracija koliko lako Barselona može da pretvori protivničku odbranu u običnog posmatrača.
Alaves je četiri minuta kasnije ipak uspeo da postigne počasni pogodak, i to zahvaljujući poklonu domaćina. Rodri je pogrešio prilikom izvođenja auta, Marijano je iskoristio njegovu neopreznost, pobegao Đeraru Martinu i preciznim udarcem po zemlji savladao Đoana Garsiju za konačnih 6:1.
Za Barselonu je ovo bila upravo ona vrsta utakmice koja joj je bila neophodna posle neprijatne sedmice. Dva poraza od evropskih velikana otvorila su pitanja o njenoj sposobnosti da se nosi sa najjačima, ali je Alaves poslužio kao podsetnik da protiv slabijih rivala Katalonci i dalje umeju da budu nemilosrdni.
Rafinja i Lamin Jamal završili su utakmicu sa po dva pogotka, dok je Fermin Lopez uz gol upisao i dve asistencije. Barselona se tako vratila svom prepoznatljivom receptu za male utakmice - rano vođstvo, potpuna kontrola i goleada. Ipak, ostaje pitanje može li takvu nadmoć da prenese i na duele sa protivnicima koji imaju kvalitet da joj uzvrate udarac.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
Barselona - Alaves 6:1 (4:0)
/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/
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