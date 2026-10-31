Estudijantesu potrebna pobeda, Instituto čuva tron

Jedan od zanimljivijih susreta na programu je duel Estudijantesa i Instituta, koji će u noći između subote i nedelje sa početkom od 01.30 časova biti odigran na stadionu "Horhe Luis Irsči" u La Plati. Domaći tim dočekuje lidera Grupe A u trenutku kada mu bodovi postaju neophodni ukoliko želi da sačuva nadu u plasman među 16 najboljih. Ekipa koju predvodi Eduardo Čačo Medina nalazi se na pet bodova od mesta koje vodi u narednu fazu, pa bi svaki novi kiks mogao da označi kraj njenih ambicija u Klausuri. Ipak, domaćin neće imati nimalo lak zadatak, jer na drugu stranu terena izlazi najuspešniji tim dosadašnjeg toka takmičenja.

01.30: (1,90) Estudijantes LP (3,40) Instituto Kordoba (4,30)

Estudijantes je u prethodnom kolu poražen u Santa Feu, gde je posle plasmana u finale Kopa Libertadores gostovao Unionu. "Lav" iz La Plate nije uspeo da nastavi pobednički ritam, pa je teren napustio pognute glave, uz poraz od 3:1. Jedini pogodak za goste postignut je nakon autogola Ajale, dok su pobedu Unionu doneli Taragona, Estigaribija i Ramires. Tako je Estudijantes ostao na 11. poziciji Grupe A sa 14 bodova, a računica pred duel sa Institutom prilično je jasna, potrebna mu je pobeda kako bi zadržao kakve-takve izglede za plasman u osminu finala. Uz umor koji nosi nastup na dva fronta i misli koje su već dobrim delom usmerene ka velikom finalu Libertadoresa, domaćin će morati da pronađe dodatnu energiju za još jedan važan prvenstveni izazov.

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Za razliku od rivala, Instituto u La Platu stiže sa samopouzdanjem lidera i nizom rezultata koji potvrđuju da se ne nalazi slučajno na vrhu. Tim iz Kordobe nije osetio gorčinu poraza još od osmog kola, a u prethodnom susretu savladao je Deportivo Rijestru na svom terenu i dodatno učvrstio vodeću poziciju. Sa 32 osvojena boda, "La Glorija" trenutno gleda sve konkurente sa vrha tabele, uz pet bodova prednosti u odnosu na najbližeg pratioca Velez Sarsfild.

Gostovanje na stadionu "Uno" za Instituto predstavlja priliku da napravi još jedan veliki korak ka osvajanju prvog mesta u grupi. Prednost koju je izgradio želi da sačuva, jer bi završetak ligaške faze na čelnoj poziciji doneo i izuzetno važnu prednost domaćeg terena tokom čitavog plej-ofa. U takvom raspletu, svaki bod može da bude zlata vredan, posebno kada se približava deo sezone u kojem jedna utakmica može da odredi sudbinu čitavog takmičarskog ciklusa.

Dakle, na jednoj strani je Estudijantes, opterećen imperativom pobede i mislima koje već polako beže ka kontinentalnom finalu, a na drugoj Instituto, ekipa koja želi da potvrdi liderski status i sačuva privilegiju da kroz završnicu prvenstva ide pred svojim navijačima. Različiti motivi, ali isti ulog, bodovi koji bi mogli da odrede koliko će mirno oba tima dočekati odlučujuće utakmice Klausure.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA (KLAUSURA), 15. KOLO

Subota

Rasing - Aldosivi 2:1 (1:1)

/Martinez 24, Rodrigez 60p - Vombergar 20/

Sarmijento - Rosario 1:2 (1:1)

/Garsija 5, Avila 29/

21.00: (2,30) Rijestra (3,10) Taljeres (3,40)

23.15: (1,93) Velez (3,40) San Lorenco (4,20)

Nedelja

01.30: (1,90) Estudijantes LP (3,40) Instituto Kordoba (4,30)

19.00: (2,25) Boka Juniors (3,20) River Plejt (3,40)

22.30: (1,90) Belgrano (3,35) Barakas Sentral (4,40)

22.30: (1,95) Njuels Old Bojs (3,40) Union Santa Fe (4,10)

Ponedeljak

00.45: (1,57) Lanus (3,80) Himnasija Mendoza (6,50)

23.00: (1,62) Platense (3,60) Sentral Kordoba II (6,25)

23.00: (2,20) Defensa Hustisija (3,35) Independijente (3,35)

Utorak

01.15. (2,95) Atletiko Tukuman (3,10) Argentinos Juniors (2,55)

01.15: (1,58) Independijente Rivadavija (3,90) Banfild (6,00)

*** kvote su podložne promenama