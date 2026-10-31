REZZIME DANA (subota): Velikani podbacivali

ZAOKRUŽENO

LEVANTE - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,50) - rezultat 0:2

Atletiko deluje „nabrijano“ i kao tim kadar da se ponavlja u kontinuitetu. Bili su pod pritiskom prvog mesta učenici Dijega Simonea uoči današnjeg gostovanja Levanteu, ali su posao odradili gotovo rutinski – 2:0. Opširnije OVDE.

MANČESTER SITI - BRAJTON (tip 1, kvota 1,75) - rezultat

Da umeju da daju golove, to je već naučila čitava Premijer liga, ali da umeju i da sačuvaju svoju mrežu, fudbaleri Brajtona demonstrirali su na jednom od najtežih mogućih gostovanja. Na Etihad su stigli kao vlasnici najubojitijeg napada engleskog prvenstva, a protiv Mančester Sitija pokazali su da njihova snaga nije samo u tome koliko puta mogu da zatresu protivničku mrežu, već i koliko uspešno umeju da zaključaju sopstvenu. Galebovi su sačuvali rano stečenu prednost iz 11. minuta i slavili na Etihadu 1:0 (1:0), potvrdivši da su mnogo više od ekipe koja igra atraktivan, napadački fudbal. Tako su se između ostalog revanširali Sitiju za poraz na istom stadionu pre nekoliko dana u osmini finala Liga kupa posle lošijeg izvođenja penala. Opširnije OVDE.

UDINEZE - ROMA (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 2:5

Ekipa Koste Runjajića je postigla dva gola i imala priliku za treći, ali je udarac Unaja Gomesa u 84. minutu prohujao pored stative, pa se pobeda gostiju na Friuliju nije ozbiljnije dovedena u pitanje. Tačku je nadoknadi vremena stavio Danijele Gilardi – 5:2 (4:0). Opširnije OVDE.

BETIS - MALAGA (tip 1, kvota 1,27) - rezultat 2:1

Kako prolaze godine, sve je veće uživanje gledati fudbal koji igra Betis. Odavno to nije onaj, što bi rekli Englezi "jo-jo" klub koji se pojavi na jednu sezonu, a onda već sledeće se trese kao prut u borbi za opstanak. Ovaj Betis u eri Manuela Pelegrnija je - divan, ma - predivan za gledanje. U ovom trenutku, tim iz Andaluzije je jedan od najefikasnijih timova u Primeri. Posle pobede nad Malagom (2:1), došli su do brojke od 18 datih golova. U ovom trenutku samo Barselona, Real Madrid, Atletiko i Real Sosijedad imaju više datih golova od njih. Opširnije OVDE.

TOTENHEM - KRISTAL PALAS (tip 1, kvota 1,67) - rezultat 2:0

Početkom oktobra pritisak je bio toliko jak da ga je saterao u ćošak, na ulasku u novembar Roberto De Zerbi ga ni ne oseća, sve pošto se u razmaku od desetak dana iz zone ispadanja lansirao u gornji dom! Zahvalnost za strpljenje čelnicima londonskog kluba italijanski strateg je ukazao rezultatima, pa je u nepune dve nedelje uradio ono što njegov klub prethodno nije uspeo skoro dvadeset meseci - da veže tri pobede u Premijer ligi. Onoliko koliko je imao u prethodnih 26 ligaških mečeva računajući i prošlu sezonu... Led je probio protiv Koventrija, da je na putu ozdravljenja potvrdio protiv Čelsija, da bi niz nastavio još jednom rutinskom pobedom u malom gradskom derbiju protiv Kristal Palasa - 2:0 (1:0). Opširnije OVDE.

ANDERLEHT - VESTERLO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 4:1

Zablistao je na utakmici protiv Holandije, postigao gol za reprezentaciju Srbije i oduševio celu naciju. I osladilo se Mihajlu Cvetkoviću. Tako i treba da bude! Zato sada uoči novog, novembarskog okupljanja Orlova za finiš Lige nacija, mladi napadač Anderlehta podiže borbenu gotovost. Čisto da podseti selektora da je tu, da računa na njega. Da vidi Veljko Paunović kako je Mihajlo Cvetković u top formi. I da ima čime da se „potuče“ za mesto u timu sa starijim kolegama. Opširnije OVDE.

BARSELONA - ALAVES (tip 1, kvota 1,08) - rezultat 6:1

Barselona je pronašla idealnog protivnika za lečenje rana posle dva uzastopna poraza. Ceh neuspesima protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona i Real Madrida u Primeri platio je Alaves, koji je na Kamp Nou doživeo pravi fudbalski masakr - 6:1 (4:0). Katalonci su se vratili starim navikama, onim iz perioda pre dva bolna poraza, kada su protivnike iz donjeg dela tabele redovno ispraćali sa tri, četiri ili više lopti u mreži. Ovoga puta nije bilo ni neizvesnosti, ni drame, ni milosti. Opširnije OVDE.

PRECRTANO

BAJERN MINHEN - BORUSIJA DORTMUND (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 2:2

Četrnaest godina Borusija iz Dortmunda pokušava da izađe iz senke Bajerna, a kada se činilo da će još jedan veliki nemački derbi završiti po dobro poznatom scenariju, Milioneri su odbili da se pomire sa sudbinom večitog gubitnika. Bajern je dva puta vodio, Hari Kejn je promašio penal samo pet dana nakon što je osvojio Zlatnu loptu, a onda je Fabio Silva u 89. minutu pogodio za konačnih 2:2 (1:0) i doneo Dortmundu bod koji bi u nastavku šampionske trke mogao da bude dragocen. Opširnije OVDE.

MILAN - INTER (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 3:1

Dao je dva gola u remiju sa Lacijom, asitirao je u pobedi protiv Atalante, ali je Dijego Moreira svoje najbolje izdanje sačuvao za čuveni Derbi dela Madonina. Sin nekadašnjeg igrača Partizana i Vojvodine, Almamija, u gradskom derbiju protiv Intera pokazao je zbog čega su Rosoneri za njegovo angažovanje prošlog leta izdvojili 50.000.000 evra. Upisao je dve asistencije i postigao fenomenalan pogodak iz slobodnog udarca u slavlju Rosonera od 3:1. Opširnije OVDE.

ASTON VILA - FULAM (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 1:1

Tim Unaja Emerija imao je vođstvo golom Nikolasa Džeksona, ali je na kraju osvojio samo bod zbog kiksa i autogola golmana Zajona Suzukija u 64. minutu.