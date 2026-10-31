Otrovno koplje u srce mrskog neprijatelja: Nigerijski gorostas izlečio Ajaks od sindroma AZ-a
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 23:09
Kopljanici prvi put posle pet godina i 11 uzastopnih mečeva slavili protiv tima iz Alkmara - 1:0
Nijedan tim nije toliko patnje naneo Ajaksu kao što je to uradio AZ Alkmar. Navijačima velikana iz Amsterdama još uvek se prevrće želudac na pomen prošlosezonske sramota u osmini finala Kupa Holandije i jednog od najtežih poraza u istoriji (0:6). Klub iz Alkmara se iživljavao nad Ajaksom gde god bi ga sretao. Na prethodnih 11 mečeva protiv velikog rivala Kopljanici su doživeli sedam poraza uz četiri remija.
Niko ne može da se pohvali takvim učinkom protiv njih u Holandiji. Primera radi, u duelima protiv PSV-a najduži niz bez pobede je osam mečeva, a isto je i protiv kluba iz Roterdama. Mnogi su spremni da kažu kako klub iz Amterdama boluje od sindrom Az-a, jednostavno, ne umeju da izađu na kraj sa njima.
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I tako je bilo sve do večeras. Konačno, Ajaks je posle pet godina uspeo da pobedi AZ Alkmar (1:0) i približi se Fajenordu na bod zaostatka, ali i makar malo se oduži navijačima ta prošlosezonsku blamažu. Otrovno kolje u srce mrskog neprijatelja zabo je Tolu Arokodare. Nigerijski gorostas je još jednom pokazao da je uprava kluba povukla odličan potez kad ga je letos dovela na pozajmicu sa pravom otkupa iz Vulverhemptona.
Stasiti napadač je odlično reagovao u devetom minutu kad je na centaršut Abdelaha Uazana nadskočio sve i zakucao loptu u gol. U Erediviziji mu je to šesti gol na deset utakmica, u svim takmičenjima već ima deset na 15 mečeva. Toliko dobro igra da je 20.000.000 evra plaćeni Markos Leonardo postao rezerva.
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Uprkos svemu, malo je nedostajalo da AZ i ovaj put zaledi "Johan Krojf Arenu" i to u petom minutu nadoknade. Dželat Srbije Meks Merdink je uspeo da nanišani donji desni ugao, u tom momentu je zastao dah čitavom stadionu ali je Mark Ter Štegen odlično reagovao i sačuvao pobedu domaćina.
Imao je AZ prethodno priliku u 90. minutu preko Dejva Kvakmana koji je natrčao na odbitak, ali je iz dobre pozicije prebacio gol. Ozbiljno su se tresli navijači Kopljanika tokom čitave utakmice. Tim iz Alkmara je pokazao više, imao bolje prilike, ali ovaj put je mreža ostala netaknuta. Kad je gost pojurio izjednačenje, Oskar Gluh je mogao da stavi tačku, ali je šutnuo pored gola sa sedam, osam metara. Ipak, posle svega, lakše će se disati u Amsterdamu. Kletva AZ-a je konačno skinuta.
EREDIVIZIJA, 11. KOLO
Subota
Fejenord - Fortuna Sitard 1:1 (0:0)
/Valente 59 - Zand 86/
PSV - Viljem II 7:0 (2:0)
/Žunior 20, Til 44, Mijnans 50, Van Bomel 53, Pepi 73, Sano 77, Kornesion 81/
Herenven - NEC 1:0 (0:0)
/Vente 66/
Ajaks - AZ Alkmar 1:0 (1:0)
/Arokodare 9/
Kambur - Go Ahed Igls 4:0 (3:0)
/Bauf 7, Čeka 15, Van Dujil 41, El Argiuji 80/
Nedelja
12.15 Zvole - Den Hag
14.30 Ekscelzior - Tvente
14.30 Telstar - Utreht
16.45 Groningen - Sparta Roterdam