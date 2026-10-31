Otrovno koplje u srce mrskog neprijatelja: Nigerijski gorostas izlečio Ajaks od sindroma AZ-a

I tako je bilo sve do večeras. Konačno, Ajaks je posle pet godina uspeo da pobedi AZ Alkmar (1:0) i približi se Fajenordu na bod zaostatka, ali i makar malo se oduži navijačima ta prošlosezonsku blamažu. Otrovno kolje u srce mrskog neprijatelja zabo je Tolu Arokodare. Nigerijski gorostas je još jednom pokazao da je uprava kluba povukla odličan potez kad ga je letos dovela na pozajmicu sa pravom otkupa iz Vulverhemptona.

Stasiti napadač je odlično reagovao u devetom minutu kad je na centaršut Abdelaha Uazana nadskočio sve i zakucao loptu u gol. U Erediviziji mu je to šesti gol na deset utakmica, u svim takmičenjima već ima deset na 15 mečeva. Toliko dobro igra da je 20.000.000 evra plaćeni Markos Leonardo postao rezerva.

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Uprkos svemu, malo je nedostajalo da AZ i ovaj put zaledi "Johan Krojf Arenu" i to u petom minutu nadoknade. Dželat Srbije Meks Merdink je uspeo da nanišani donji desni ugao, u tom momentu je zastao dah čitavom stadionu ali je Mark Ter Štegen odlično reagovao i sačuvao pobedu domaćina.

Imao je AZ prethodno priliku u 90. minutu preko Dejva Kvakmana koji je natrčao na odbitak, ali je iz dobre pozicije prebacio gol. Ozbiljno su se tresli navijači Kopljanika tokom čitave utakmice. Tim iz Alkmara je pokazao više, imao bolje prilike, ali ovaj put je mreža ostala netaknuta. Kad je gost pojurio izjednačenje, Oskar Gluh je mogao da stavi tačku, ali je šutnuo pored gola sa sedam, osam metara. Ipak, posle svega, lakše će se disati u Amsterdamu. Kletva AZ-a je konačno skinuta.

EREDIVIZIJA, 11. KOLO

Subota

Fejenord - Fortuna Sitard 1:1 (0:0)

/Valente 59 - Zand 86/

PSV - Viljem II 7:0 (2:0)

/Žunior 20, Til 44, Mijnans 50, Van Bomel 53, Pepi 73, Sano 77, Kornesion 81/

Herenven - NEC 1:0 (0:0)

/Vente 66/

Ajaks - AZ Alkmar 1:0 (1:0)

/Arokodare 9/

Kambur - Go Ahed Igls 4:0 (3:0)

/Bauf 7, Čeka 15, Van Dujil 41, El Argiuji 80/

Nedelja

12.15 Zvole - Den Hag

14.30 Ekscelzior - Tvente

14.30 Telstar - Utreht

16.45 Groningen - Sparta Roterdam