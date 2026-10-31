I on je samo čovek: Suzuki branio nemoguće, pa napravio glupost i sapleo Vilu
Vreme čitanja: 7min | sub. 31.10.26. | 23:12
Fulam uz mnogo sreće odneo bod iz Birmingema
Tri velike pobede u poslednja četiri kola, dve vezane od kojih poslednja nad Mančester Sitijem, i taman kada je trebalo da potvrdi kako ona nije slučajno došla, tri dana kasnije na istom mestu Aston Vila je debelo podbacila. Umesto da lupi treću recku i naoštri se za gostovanje raspucanoj Barseloni koje mu predstoji u Ligi šampiona, birmingemski tim put Katalonije krće poljuljanog samopouzdanja, nakon što je na zatvaranju subotnjeg programa devetog kola Premijer lige pred svojim navijačima prosuo bodove protiv Fulama - 1:1 (1:0).
A prosuo ih je zbog Zajona Suzukija. Momak koji je više od sat vremena delovao nesavladivo, napravio je veliku glupost sredinom drugog poluvremena i obrisao teško stečenu prednost svog tima. Ispustio je loptu posle naizgled bezopasnog centaršuta Aleksa Ivobija iz kornera, ona je pala unutar gola i goal-line tehnologija se aktivirala. Tek da nas podseti da je i japanski čuvar mreže samo čovek od krvi i mesa.
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Pošto do tada nije izgledalo tako. Prethodno je njegov gol delovao začarano, kao da ga je za Noć veštica prekrio nekakvom nevidljivom mrežom. Branio je sve što bi Fulamovi igrači poslali ka njegovom golu, pa i udarac Oskara Boba iz 32. minuta kada su mnogi već videli norveško krilo kraj korner zastavice kako slavi. Međutim, nesuđeni golman Pari Sen Žermena nije mislio isto, pružio je ruku uvis i refleksnom intervencijom sprečio goste iz Londona da povedu.
Umesto toga povela je Aston Vila - samo pet minuta kasnije. Strelac ko drugi nego Nikolas Džekson, toliko osporavani senegalski centarfor koji od druge polovine septembra deluje nezaustavljivo. Za manje od mesec i po dana postigao je osam golova na deset utakmica zaključno sa večerašnjom na kojoj je demonstrirao koliko se dobro snalazi na malom prostoru. Dobio je u finišu prvog poluvremena loptu na levom krilu od Johana Manzambija, uneo je u sredinu, oslobodio se dvojice saigrača i udarcem po zemlji je poslao pored Bernda Lenoa.
Ispostaviće se pak da to ekipi Unaija Emerija nije bilo dovoljno. Fulam jeste pravo niotkuda stigao do izjednačenja, mada ga je i zaslužio, ne samo zbog večerašnje partije već i zbog prikazane igre u prethodnim utakmicama kada ga je boljih rezultata koštala vrlo slaba realizacija. I večeras se solidno ispromašivao, ali ga je na kraju počastio Suzuki.
I ne samo on, već i kapiten domaćeg tima Džon Mekgin. Imala je gostujuća ekipa veliku dozu sreće da škotski vezista već u 16. minutu zakuca loptu u prečku sa bele tačke i tako promaši prvi penal koji je birmingemski tim dobio na Vila parku u Premijer ligi u poslednjih 670 dana. Tako retke prilike 32-godišnjak ne bi smeo da propušta...
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)
/Rodžers 50, Palmer 64pen/
Bornmut - Lids 2:0 (1:0)
/Evanilson 31, Adli 90+4/
Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Milenković 30ag, Tijago 76/
Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)
/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/
Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)
/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/
Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)
/Ajari 11/
Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)
/Grej 25, Van Heke 73/
Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)
/Džekson 39 - Suzuki 64ag/
Nedelja
17.30: (2,75) Liverpul (3,45) Arsenal (2,50) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama