I on je samo čovek: Suzuki branio nemoguće, pa napravio glupost i sapleo Vilu

Tri velike pobede u poslednja četiri kola, dve vezane od kojih poslednja nad Mančester Sitijem, i taman kada je trebalo da potvrdi kako ona nije slučajno došla, tri dana kasnije na istom mestu Aston Vila je debelo podbacila. Umesto da lupi treću recku i naoštri se za gostovanje raspucanoj Barseloni koje mu predstoji u Ligi šampiona, birmingemski tim put Katalonije krće poljuljanog samopouzdanja, nakon što je na zatvaranju subotnjeg programa devetog kola Premijer lige pred svojim navijačima prosuo bodove protiv Fulama - 1:1 (1:0).

A prosuo ih je zbog Zajona Suzukija. Momak koji je više od sat vremena delovao nesavladivo, napravio je veliku glupost sredinom drugog poluvremena i obrisao teško stečenu prednost svog tima. Ispustio je loptu posle naizgled bezopasnog centaršuta Aleksa Ivobija iz kornera, ona je pala unutar gola i goal-line tehnologija se aktivirala. Tek da nas podseti da je i japanski čuvar mreže samo čovek od krvi i mesa.