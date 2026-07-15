Ovaj tim nas je sve napravio budalama

Jesmo li to svi zaboravili ili su nam pogledi skretali ka drugim asovima, pa nismo videli da za selekciju Luisa de la Fuentea igra najbolji fudbaler sveta pre dve godine, najbolji mladi fudbaler sveta 2024, osvajač poslednja dva izdanja Lige šampiona, momci iz Barselone koja je komotno odbranila naslov u La ligi, ili pak Arsenalovi pitomci koji su uzdigli londonskog velikana na tron posle duže od dve decenije čekanja?

Ko se to usudio da kaže da Rodri, Lamin Jamal, Fabijan Ruis, Pau Kubarsi, Dani Olmo ili Mikel Merino nisu u rangu sa najistaknutijim figurama takmičenja, poput Harija Kejna, Džuda Belingema, pa i Kilijana Embapea, Usmana Dembelea ili Majkla Olisea? Šta ih definiše? Broj golova, asistencija ili možda to što su uvek bili zajedno? I što kod njih i oko njih nema intriga, repova ili prljavog veša. Zato se i dešava da Pedro Poro trči napred kao kamikaza kada je potrebno zadati udarac, ali se i Mikel Ojarsabal vraća maltene na štopersku poziciju svaki put kada ga kolege zovu da pomogne u odbrani.

Kvota da Španija osvaja Mundijal - 1,65

Jer, u Španiji svi igraju sve. Ne od juče.

„Oni znaju šta bi trebalo da rade otkako imaju devet godina. Nije bitno da li će svi uspeti, jer sigurno neće, ali znaju ko su, kakva im je filozofija i šta im je identitet. Kada neko stigne na turnir, čak i ako mu je to prvo, drugo ili treće takmičenje, savršeno poznaje sistem, jer u njemu igra odmalena. Doživeo sam to kao igrač protiv Španije, a i kao selektor olimpijskog tima u finalu Igara u Parizu, kao i sa Barselonom. Morate shvatiti da se lopta konstantno kreće. Verujte svojim saigračima, pustite loptu da leti s jedne strane na drugu. I niko se ne drži striktno samo jedne pozicije. Zvuči jednostavno, zar ne?“, pita se Tijeri Anri u ulozi stručnog konsultanta na televiziji Foks.

(Reuters)

Francuska jeste dobila sve utakmice do ove polufinalne, ali se svako malo u njoj pojavljivala klica nezadovoljstva; Argentina ima pomoć koju samo njeni navijači ne vide; Englezi često preispituju odluke Tomasa Tuhela o tome ko i zašto igra na poziciji desnog krila; još ranije se svet podelio na one koji smatraju da Kristijano Ronaldo otežava proboj Portugala i one koji su uvereni da bez njega ne bi ni stigli na Mundijal. Za svaku selekciju može da se pronađe makar jedan kamenčić u cipeli koji ju je sputavao.

Za svaku – osim za Španiju. Ovaj tim deluje šarmantno baš zato što je lišen samoisticanja, otporan na egoizam, a zavodljiv u jednostavnosti. I onda nam se čini da je lako kako veze terenom.

„Kada pričamo o Španiji, ne pričamo samo o jednom igraču. Tim je zvezda. Ima Lamina Jamala, ali ne zavisi od njega. Sve što radi, radi kao kolektiv. Rodri se vratio u najbolju formu i pokazao zbog čega je bio osvajač Zlatne lopte. Uspeo je da se oporavi od veoma teške povrede i sada je igrač kakvog bi svaki trener poželeo u timu“, ocenio je Zlatan Ibrahimović, od koga često čujemo zajedljive komentare, ali je i nekadašnji švedski as ovog puta ostao razoružan moćnom izvedbom Furije.

Uostalom, u poslednjih petnaestak godina Španija je u velikim mečevima bukvalno razmontirala skoro sve gigante svetskog fudbala. U finalu Evropskog prvenstva 2012. ponizila je Italiju (4:0), u meču Lige nacija 2020. rastavila je na proste činioce Nemačku (6:0), a u prijateljskom susretu 2018. uzela je meru Argentini (6:1). Znala je da stane na rep i Francuzima na različitim takmičenjima, međutim, ono što je Trikolorima uradila u Dalasu pokrenulo je opravdanu debatu među navijačima: da li je ova partija u polufinalu Mundijala najzrelija još od osvajanja svetske krune 2010. u Južnoj Africi?

Argumenata ima na pretek. Napadačka sila koja je sejala strah po Severnoj Americi nije mogla ni makac u Teksasu, što se pripisuje taktičkoj zrelosti, takmičarskoj sposobnosti i talentu koji izbija iz nogu svakog pojedinca u sastavu Luisa de la Fuentea. Istog onog selektora kojeg su analitičari i „obični“ ljubitelji fudbala u jednom trenutku skrajnuli na margine, zaslepljeni svetlucanjem nekih drugih imena. Taj španski sastav je uspeo da, poput vrhunskog mađioničarskog trika, francusku mašinu za davanje golova pretvori u gomilu rđe.