Svi su znali za Sitijeve marifetluke... Haland za 60.000.000? Aha, kako da ne
Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 17:31
Džesi Marš poručio da bi Građane trebalo izbaciti u niži rang
Afera "Mančester Siti" centralna je tema već danima na Ostrvu, ali i čitavom fudbalskom svetu. Među poslednjima oglasio se nekadašnji menadžer Lids junajteda, sada selektor Kanade - Džesi Marš, čiji je tadašnji klub ispao iz lige 2023, u jednoj od sezona obuhvaćenih istragom.
Amerikanac je samo jedan u nizu ljudi koji izjavio kaku su svi znali šta Grašađi rade, odnosno kakvim se marifetlucima služe...
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"Mislim da bi Mančester Siti trebalo oštro kazniti. Morao bi da bude izbačen u niži rang. A opet, iskreno govireći, svi su znali za to. Baš svi. Ne znam zašto je trebalo ovoliko vremena da sve izađe na videlo", kazao je Marš u kratkom intervjuu za Gardijan.
"Tog leta 2022, mi i Mančester Siti jedini smo prijavili profit. S tim što smo mi zaista ostvarili tu zaradu, prodavši Rafinju Barseloni i Kalvina Filispa, baš njima. Ostalo nam je dosta novca nakon svih kupovina. Ali naši vlasnici nisu imali neograničen budžet, nismo preterivali. Kada su iz Sitija tvrdili sve to isto, bukvalno sam se pitao: dobro, da li se vi šalite? O čemu se ovde radi?"
"Rekli su da su doveli Halanda za 60.000.000 evra! Moja reakcija bila je: aha, važi, sigurno je tako bilo. Dakle, znao sam da tu postoje nedoslednosti. Haland je u tom trenutku koštao 150.000.000. Ali šta smo mogli? Samo da slegnemo ramenima".
Transfer Erlinga Halanda samo je jedan od spornih poslova. Kasnije se ispostavilo da je na razne provizije agentima (Mino Rajola) i ocu (Alf Inge Haland) klub isplatio najmanje 40.000.000 evra, što u finansijskim knjigama nigde nije zavedeno.
Spekulisalo se čak i da je Borusija Dortmund uzela značajno više novca od pomenutih 60.000.000, koliko je zvanično iznosila izlazna klauzula.