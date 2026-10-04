Svi su znali za Sitijeve marifetluke... Haland za 60.000.000? Aha, kako da ne

"Mislim da bi Mančester Siti trebalo oštro kazniti. Morao bi da bude izbačen u niži rang. A opet, iskreno govireći, svi su znali za to. Baš svi. Ne znam zašto je trebalo ovoliko vremena da sve izađe na videlo", kazao je Marš u kratkom intervjuu za Gardijan.

"Tog leta 2022, mi i Mančester Siti jedini smo prijavili profit. S tim što smo mi zaista ostvarili tu zaradu, prodavši Rafinju Barseloni i Kalvina Filispa, baš njima. Ostalo nam je dosta novca nakon svih kupovina. Ali naši vlasnici nisu imali neograničen budžet, nismo preterivali. Kada su iz Sitija tvrdili sve to isto, bukvalno sam se pitao: dobro, da li se vi šalite? O čemu se ovde radi?"