Lider pao u komšiluku: Maričić za Mirosavljeva, i tako - dva puta

Ono prvo danas se u većini slučajeva vodi kao autogol golmana, jer je lopta najpre pogodila stativu, pa se od Petrićeve ruke odmila u mrežu, ali bio je to vrlo lukav udarac Mirosavljeva, koji je glavom šutirao sa nekih 15-ak metara. Lopta je imala visok luk i prevarila je čuvara mreže Borca. U prvom minutu sudijske nadoknade, Maričić je izveo korner, a Mirosavljev glavom sada neodbranjivo šutirao.

Golman Javora Dimitrije Stevanović istakao se u dva navrata. U 33. minutu izvadio je iz rašlji loptu koju su svi već videli u golu posle udarca Đurića, a na mestu je bio i u 59. minutu, nakon što je Desančić protnuo loptu kroz noge Đokiću i silovito šutirao iz mrtvog ugla. A, onda je mladi Nišlija primio čudan gol koji mu delimično ide na dušu, iako je to bio vrlo vešt šut sa mnogo efea Nenada Nikića maltene iz skraćenog kornera.

I taman su se Čačani ponadali preokretu, samo par minuta kasnije Vidović je nespretno reagovao u svom kaznenom prostoru, potkačio po nogama Radonjića, a penal koji je dosudio Jakovljević sigurno je realizovao Nemanja Đokić.

Usijanje na vrhu dostiže vrhunac, u zavisnosti od rezultata TSC-a i Smedereva u ponedeljak, rastojanje između prvog i petog na tabeli posle ovog kola možda bude i manje od četiri boda!

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

JAVOR – BORAC 1926 3:1 (2:0)

/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/

Ivanjica. Stadion kraj Moravice.

Sudija: Mladen Jakovljević.

JAVOR: Stevanović – Bjeković, Kolaković (od 87. Ristić), Todosijević, Vilotić (od 68. Konstantinov) – Kande, Đokić, Maričić (od 87. Akva) – Saliman (od 82. Okansi), Radonjić (od 82. Mićić), Mirosavljev.

BORAC 1926: Petrić – Kolarević, Vidović, Popadić (od 76. Kilibarda), Nikić – Jusuf, Majstorović (od 76. Živadinović) – Đurić (od 82. Tomić), Jevtović, Desančić – Spasojević (od 82. Alempijević).

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

Subota

Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)

/Šćepović 25, Janačković 90+1/

Nedelja

OFK Vršac - Metalac 0:0

Javor - Borac 3:1 (2:0)

/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/

18.00 Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923

18.00 Spartak - Proleter 023

Ponedeljak

15.00 Smederevo 1924 - Voždovac

16.00 Napredak - Loznica

18.00 TSC - Grafičar