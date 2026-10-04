Bajern obrukao Oldenburg: Bogićevićev tim na -53
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Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 17:31
Neverovatna utakmica minhenskog giganta
Ima utakmica gde prosto ne možete ništa. Apsolutno ništa. Upravo to se desilo Oldenburgu. Ekipa koju sa klupe prevodi srpski trener Milenko Bogićević doživela je brutalan poraz od Bajerna iz Minhena.
Bio je ovo duel za prvo mesto na tabeli, budući da Odlenburg dosad nije znao za poraz. Ali, ovaj će i te kako da zapamti. Bajern je slavio sa neverovatnih 53 poena razlike, a na kraju je bilo 113:60 (17:18, 40:13, 32:18, 24:11).
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Prosto niko nije mogao da zamisli ovakav debakl srpskog trenera. Posebno ne posle prve deonice koja je protekla u egalu i završila se samo jednim poenom prednosti u korist Bajarna. A, onda je klub iz Minhena dao 40 poena u drugoj deonici i 32 u trećoj, dakle 72, dok je Oldenburg bio na 31...
Pamtiće se ovaj meč, u to nema dileme. Možda posluži i kao primer koliko je Bajern trenutno iznad svih ostalih klubova u Nemačkoj.
Što se tiče poenterskog učinka, Dvejn Vašington je dao 19 poena, Oskar da Silva 17, Johanes Timan 15, a Nils Gifaj, Justinijan Džesap i Rokas Jokubaitis po 10. Na drugoj strani Zekari Ensiminger je ubacio 16, Džeremi Roč 13, Demažeo Vigins 10, a srpski reprezentativac Stefan Momirov samo dva poena.
Naredni meč Bajern igra protiv Virtusa u četvrtak u okviru četvrtog kola Evrolige, a onda gostuju Kemnicu, dok dočekuje Finiks Hagen.
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