Bajern obrukao Oldenburg: Bogićevićev tim na -53

Ima utakmica gde prosto ne možete ništa. Apsolutno ništa. Upravo to se desilo Oldenburgu. Ekipa koju sa klupe prevodi srpski trener Milenko Bogićević doživela je brutalan poraz od Bajerna iz Minhena.

Bio je ovo duel za prvo mesto na tabeli, budući da Odlenburg dosad nije znao za poraz. Ali, ovaj će i te kako da zapamti. Bajern je slavio sa neverovatnih 53 poena razlike, a na kraju je bilo 113:60 (17:18, 40:13, 32:18, 24:11).