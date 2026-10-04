UŽIVO: FMP - Crvena zvezda
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ned. 04.10.26. | 17:50
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Železnika
ABA LIGA, 2. kolo
FMP - CRVENA ZVEZDA
Dvorana: FMP arena (Železnik)
Sudije: Karlos Havijer Duenjas Urego, Nikola Domazet, Igor Temelkov
FMP: Rebrača, Belić, Raš, Radović, Nil, Grojić, Popović, Gašić, Kovačević, Stanojević, Rebić, Livadić.
Crvena zvezda: Džons, Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Nvora, Kremer, Moneke.
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