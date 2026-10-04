Novak: Zbog ovakvih momenata još igram
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Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 17:16
„Teram mlade da se muče za svoj novac“, našalio se Đoković
Malo ko je to očekivao. Ako je iko: Novak Đoković je pobedio Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu turnira u Pekingu (2:1).
Nemac je trenutno igrač u najboljoj formi na ATP, ali ni to mi nije pomoglo protiv Đokovića. Kao ni vođstvo od 1:0 u setovima. Novak je napravio preokret, iznenađenje i podsetio ceo svet zašto je teniski GOAT.
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„Da budem iskren, ovo su momenti zbog kojih igram i takmičim se. Motivacija je velika, očigledno, kad se osećate dobro i takmičite se sa najboljim igračima na svetu pred 15.000 ljudi. Ovo su momenti koji su san svakog tenisera. Bilo je mučenje ove godine zbog nekih razloga, još sam tu, borim se, teram mlade da se muče za "svoj novac", rekao je Đoković u kratkoj izjavi za Tenis TV posle meča.
Naredni korak za Đokovića je polufinale protiv Danila Medvedeva, koji je u sjajnoj formi, nije izgubio ni set na turniru.
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