Novak: Zbog ovakvih momenata još igram

Malo ko je to očekivao. Ako je iko: Novak Đoković je pobedio Aleksandra Zvereva u četvrtfinalu turnira u Pekingu (2:1).

Nemac je trenutno igrač u najboljoj formi na ATP, ali ni to mi nije pomoglo protiv Đokovića. Kao ni vođstvo od 1:0 u setovima. Novak je napravio preokret, iznenađenje i podsetio ceo svet zašto je teniski GOAT.