Španski velikan zapanjen: Novak Đoković najbolji sportista u istoriji?
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Vreme čitanja: 2min | ned. 04.10.26. | 17:14
David de Hea postavio vrlo realno pitanje nakon pobede Srbina nad Zverevom
Zvanje najvećeg tenisera svih vremena odavno je prigrlio. A uz njega stoji i objektivno pitanje, da li je Novak Đoković najbolji sportista ikada? Naravno da je u toj priči današnja pobeda nad Aleksanderom Zverevom u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Pekingu nevažna. Važno je ono što Srbin i dalje predstavlja u svom i sportovima generalno.
Čovek koji odbija da izgubi bitku sa godinama, još jednom je pokazao da je fenomen, čudo prirode. Jer pobeda i poraza je bilo i biće ih, ali igrati u 40. godini života igrati maratonske poene, proklizavati, ulaziti u špage i iz istih se vraćati i biti sposoban da pobediš tenisera u najboljoj formi na svetu onda kada dobar deo planete veruje da si uveliko zreo za penziju... jeste vredno pitanja da li je Đoković najbolji atleta koji se ikada rodio?
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Upravo to pitanje nakon pobede nad Zverevom postavio je čuveni španski golman David de Hea. "Novak Đoković, najbolji sportista u istoriji?" Španac je pokrenuo debatu i lavinu komentara na društvenoj mreži X, ali jasno je šta on misli.
"Fenomen se vratio", "Đokovićevo ponovno rođenje u Pekingu", "Epski šou Đokovića", "Nezaustavljivi Đoković...", bili su naslovi Gazete delo Sport, španske Marke, Mundo Deportiva i francuskog Ekipa.
I da je danas završio učešće u prestonici Kine, utisak ne bi bio mnogo drugačiji? Čovek na pragu pete decenije života, drži časove tenisa ima reflekse gazele i dobija ovakve poene.
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