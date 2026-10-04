Španski velikan zapanjen: Novak Đoković najbolji sportista u istoriji?

Zvanje najvećeg tenisera svih vremena odavno je prigrlio. A uz njega stoji i objektivno pitanje, da li je Novak Đoković najbolji sportista ikada? Naravno da je u toj priči današnja pobeda nad Aleksanderom Zverevom u četvrtfinalu ATP 500 turnira u Pekingu nevažna. Važno je ono što Srbin i dalje predstavlja u svom i sportovima generalno.

Čovek koji odbija da izgubi bitku sa godinama, još jednom je pokazao da je fenomen, čudo prirode. Jer pobeda i poraza je bilo i biće ih, ali igrati u 40. godini života igrati maratonske poene, proklizavati, ulaziti u špage i iz istih se vraćati i biti sposoban da pobediš tenisera u najboljoj formi na svetu onda kada dobar deo planete veruje da si uveliko zreo za penziju... jeste vredno pitanja da li je Đoković najbolji atleta koji se ikada rodio?