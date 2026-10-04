Horton Taker i Džuzeng spasili Fener, Barna umalo režirao čudo

Uspeo je Fenerbahče da zadrži nepobedivi status, iako je bio đavolski težak meč protiv Korfeza. Iako je tim Šarunasa Jasikevičijusa imao komfornu prednost pred poslednju deonicu, na kraju se jedva izvukao - 85:84.

Bio je donekle pritisak na Feneru jer je u prošlom kolu rutinski poražen od Bahčešehira, ali je od tad zabeležio dve pobede u Evroligi protiv Bajerna i Dubaija, pa je samopouzdanje bilo na vrhuncu. Tako je Fenerbahče i igrao, imao je komforno vođstvo, međutim...