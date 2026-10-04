Horton Taker i Džuzeng spasili Fener, Barna umalo režirao čudo
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Vreme čitanja: 1min | ned. 04.10.26. | 17:09
Pobeda Fenera protiv Korfeza - 85:84
Uspeo je Fenerbahče da zadrži nepobedivi status, iako je bio đavolski težak meč protiv Korfeza. Iako je tim Šarunasa Jasikevičijusa imao komfornu prednost pred poslednju deonicu, na kraju se jedva izvukao - 85:84.
Bio je donekle pritisak na Feneru jer je u prošlom kolu rutinski poražen od Bahčešehira, ali je od tad zabeležio dve pobede u Evroligi protiv Bajerna i Dubaija, pa je samopouzdanje bilo na vrhuncu. Tako je Fenerbahče i igrao, imao je komforno vođstvo, međutim...
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U četvrtoj deonici se Korfez vratio, učinio meč neverovatno zanimljivim, Filip Barna je imao šut za pobedu, međutim bio je nepricizan posle prodora. Definitivno Jasikevičijus ne može da bude zadovoljan izdanjem svog tima u poslednjih 10 minuta, no pobeda se piše.
Tejlen Horton Taker je dao 22 poena, Džoni Džuzeng 21, a Onuralp Bitim 13. Vredi pomenuti da su Vejd Boldvin, Markus Bingam Džunior i Brekston Ki bili van sastava zbog velike potrošnje u duplom kolu Evrolige.
U timu Korfeza istakao se srpski as Filip Barna sa 18 poena, Met Mičel je dodao 15, dok su po 14 postigli Bo Bui i Džonatan Dejvis.
Pred Fenerom je sada okršaj sa Panatinaikosom u OAKA dvorani. . Taj meč će definitivno biti derbi četvrtog kola Evrolige i duel učenika Šarunasa Jasikevičijusa i učitelja Željka Obradovića.
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