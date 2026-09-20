Niko poručuje – lako ste me se odrekli! Laprovitola uništio Barselonu

Krenuo je odlično Riki Rubio da diktira tempo – poentirao je, asistirao i brzo je Huventud uhvatio Barselonu u svoj ritam zahvaljujući iskusnom španskom košarkašu. Imao je sedam poena i četiri asistencije u prva četiri minuta utakmice, uključio se i Laprovitola trojkama, sa četiri pogođene u prvoj četvrtini za neverovatan start i +9 za tim iz Badalone. Otišli su i na dvocifrenu prednost na startu drugog kvartala, mada su Nibo i Para iz reketa uspeli da pariraju i nekako održavaju Barselonu rezultatski.

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Argentinac je nastavio sa trojkama i pogodio petu u prvom poluvremenu, zatim i šestu za delirijum u dvorani, da bi Panter sve to do poluvremena uspeo malo da primiri i smanji na pristojnih šest poena zaostatka. Brzo se vraća Huventud u trećoj četvrtini na dvocifreni višak posle sjajnog zakucavanja Rejesa i dominacije u reketu, Barselona nije mogla ništa da odbrani i to je bio problem. Uspeli su Panter i Robinson ipak da sjajnim napadačkim sekvencama vrate tim iz Katalonije na samo tri poena zaostatka pred poslednju četvrtinu.

A onda se vratio Laprovitola – nastavio je da pogađa, dok je na drugoj strani samo Para igrao dobro i maltene sam održavao Barsu, ali se sve raspalo na pet minuta do kraja. Argentinac obara rekord po broju postignutih trojki u Superkupu, i to svoj rekord, pa zajedno sa Sulejmanovićem donosi veliku dvocifrenu prednost, od koje nije bilo povratka u završnim minutima.

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Pored Laprovitole, istakli su se i Sulejmanović sa 19 poena i devet skokova, Endiaje sa 14, Rejes sa 11 i Riki Rubio sa deset poena i osam skokova. Na drugoj strani je Para imao 24, Panter 20 i Martin 16 poena.