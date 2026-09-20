Niko poručuje – lako ste me se odrekli! Laprovitola uništio Barselonu
Vreme čitanja: 3min | ned. 20.09.26. | 21:09
Huventud osvojio Superkup Španije, neverovatna utakmica argentinskog plejmejkera
Ne da nije Nikolas Laprovitola još za staro gvožđe, nego se ne pamti kada je argentinski košarkaš odigrao ovakvu utakmicu! Imao je nešto protiv Barselone, koja ga se tako lako odrekla posle godina vernosti i teških povreda koje je imao u dresu katalonskog velikana, pa je rešio da im se osveti. Ne da je bio motivisan, nego je igrao kao da sutra ne postoji. I baš ta njegova maestralna partija donela je trofej u Superkupu jer je Huventud blago rečeno deklasirao Barselonu – 101:87.
Pričaće se dugo o ovoj utakmici argentinskog košarkaša, makar među navijačima Barselone i generalno među ljubiteljima košarke. Nikolas Laprovitola utakmicu je završio sa 31 poenom, dva skoka i sedam asistencija, a procenti su neverovatni. Jeste gađao 1/3 za dva i sa bacanja imao tek 2/2, ali je zato za tri poena šutirao 9/13! Na sve to, imao je +28 u koloni +/-. Znači dok je bio na parketu, razbijali su Barsu.
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Krenuo je odlično Riki Rubio da diktira tempo – poentirao je, asistirao i brzo je Huventud uhvatio Barselonu u svoj ritam zahvaljujući iskusnom španskom košarkašu. Imao je sedam poena i četiri asistencije u prva četiri minuta utakmice, uključio se i Laprovitola trojkama, sa četiri pogođene u prvoj četvrtini za neverovatan start i +9 za tim iz Badalone. Otišli su i na dvocifrenu prednost na startu drugog kvartala, mada su Nibo i Para iz reketa uspeli da pariraju i nekako održavaju Barselonu rezultatski.
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Argentinac je nastavio sa trojkama i pogodio petu u prvom poluvremenu, zatim i šestu za delirijum u dvorani, da bi Panter sve to do poluvremena uspeo malo da primiri i smanji na pristojnih šest poena zaostatka. Brzo se vraća Huventud u trećoj četvrtini na dvocifreni višak posle sjajnog zakucavanja Rejesa i dominacije u reketu, Barselona nije mogla ništa da odbrani i to je bio problem. Uspeli su Panter i Robinson ipak da sjajnim napadačkim sekvencama vrate tim iz Katalonije na samo tri poena zaostatka pred poslednju četvrtinu.
A onda se vratio Laprovitola – nastavio je da pogađa, dok je na drugoj strani samo Para igrao dobro i maltene sam održavao Barsu, ali se sve raspalo na pet minuta do kraja. Argentinac obara rekord po broju postignutih trojki u Superkupu, i to svoj rekord, pa zajedno sa Sulejmanovićem donosi veliku dvocifrenu prednost, od koje nije bilo povratka u završnim minutima.
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Pored Laprovitole, istakli su se i Sulejmanović sa 19 poena i devet skokova, Endiaje sa 14, Rejes sa 11 i Riki Rubio sa deset poena i osam skokova. Na drugoj strani je Para imao 24, Panter 20 i Martin 16 poena.