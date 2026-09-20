Rijera: Mogli smo da damo osam ili 10 golova, ali igramo presporo

To može da prođe u srpskom fudbalu, ali svestan je Zvezdin strateg da u Ligi konferencije mora da se igra mnogo brže.

„Zadovoljan sam rezultatom i igrom. Mogli smo da postignemo osam ili 10 golova, ali nisam zadovoljan ritmom. Moramo da igramo u bržem ritmu. Uskoro ćemo igrati u evropskom takmičenju, a tamo ne možemo da igramo hodajući. Zato nisam zadovoljan, želim više ritma. Protiv jačih rivala u Evropi moraćemo da dodajemo loptu sa više intenziteta i brzine. Moraćemo da igramo u petoj brzini, ne u drugoj. Za moj ukus, sada smo igrali previše sporo“, kazao je Rijera za Arenu sport.

Sa njegovom ocenom nije saglasan strateg Radničkog Marko Neđić. On smatra da je srpski šampion odigrao fenomenalnu utakmicu.

„Kao da smo se stideli da uzmemo loptu. I kad smo je imali nikako da damo pas. Sve što smo radili palo je u vodu. Prosto, nismo bili na nivou na kojem smo hteli da budemo. Zvezda se razigrala, odigrala fenomenalnu utakmicu. Kada Zvezda ima takav dan, protivniku teško da nešto može da pođe za rukom. Mi ne treba da se vadimo na Zvezdi, nego da gledamo da se za dalje utakmice što bolje spremimo i izvučemo pouke“, poručio je Neđić.