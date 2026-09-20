Rijera: Mogli smo da damo osam ili 10 golova, ali igramo presporo
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 21:21
Trener Crvene zvezde strog prema svojim izabranicima posle pobede nad Radničkim iz Niša (3:0)
Za razliku od nekih ranijih utakmica pod palicom Alberta Rijere, Crvena zvezda je ove nedelje vrlo lako došla do novih bodova u Mozzart Bet Superligi. Već na poluvremenu je imala dva gola prednosti nad Radničkom iz Niša, a pogodak Tomasa Handela u 49. minutu definitivno je otklonio sve dileme. Ipak, iako Nišlije praktično ni nisu ugrozile crveno-bele španski strateg ponovo nije bio zadovoljan.
Ovog puta nije bilo primedbi na završni pas, niti realizaciju (iako je i tu bilo primetnih problema), već na intenzitet igre. Smatra Rijera da su crveno-beli bili prespori.
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To može da prođe u srpskom fudbalu, ali svestan je Zvezdin strateg da u Ligi konferencije mora da se igra mnogo brže.
„Zadovoljan sam rezultatom i igrom. Mogli smo da postignemo osam ili 10 golova, ali nisam zadovoljan ritmom. Moramo da igramo u bržem ritmu. Uskoro ćemo igrati u evropskom takmičenju, a tamo ne možemo da igramo hodajući. Zato nisam zadovoljan, želim više ritma. Protiv jačih rivala u Evropi moraćemo da dodajemo loptu sa više intenziteta i brzine. Moraćemo da igramo u petoj brzini, ne u drugoj. Za moj ukus, sada smo igrali previše sporo“, kazao je Rijera za Arenu sport.
Sa njegovom ocenom nije saglasan strateg Radničkog Marko Neđić. On smatra da je srpski šampion odigrao fenomenalnu utakmicu.
„Kao da smo se stideli da uzmemo loptu. I kad smo je imali nikako da damo pas. Sve što smo radili palo je u vodu. Prosto, nismo bili na nivou na kojem smo hteli da budemo. Zvezda se razigrala, odigrala fenomenalnu utakmicu. Kada Zvezda ima takav dan, protivniku teško da nešto može da pođe za rukom. Mi ne treba da se vadimo na Zvezdi, nego da gledamo da se za dalje utakmice što bolje spremimo i izvučemo pouke“, poručio je Neđić.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO
Subota
Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/
Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)
/Sukačev 2 - Glišić 61/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)
/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/
Radnik - Partizan 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/
Nedelja
Mačva - Mladost 1:2 (1:0)
/Delibašić 29 – Ćirić 65pen, Tašovski 83/
Crvena zvezda - Radnički Niš 3:0 (2:0)
/Arnautović 29, Abu Fani 38, Handel 49/
U toku: Železničar Pančevo - Čukarički