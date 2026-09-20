Senzacionalni Kurdi na vrhu u Turskoj! Provincijsko grotlo samlelo i Bešiktaš

Dušan je nastavio da trese mreže, ovaj put protiv novajlije u ligi Ameda, ali se Bešiktaš na kraju stropoštao i doživeo drugi poraz u sezoni (2:3). Vlahović je u 55. minutu bio u pravo vreme i na pravom mestu posle šuta Orkana Kokdžua , lopta se odbila od jednog defanzivca, a doskorašnji špic Juventusa je bio pribran i uspeo da pošalje loptu u mrežu i vrati nadu u preokret, ali je samo četiri minuta kasnije Bešiktaš primio treći gol i tu je priči bio kraj.

Ako nešto može da raduje Veljka Paunovića pred mečeve u Ligi nacija, to je činjenica da Dušan Vlahović rešeta mreže rivala kao u danima dok je nosio dres Fiorentine i bio strah i trepet za golmane u Seriji A. Kako je krenuo u Turskoj, sećaće ga se mnoge odbrane u tamošnjem elitnom rangu. Srbin je već došao do brojke od pet golova na četiri utakmice. Činjenica da je dao više golova nego što je utakmica odigrao govori o tome u kakvoj je formi i takav Vlahović će biti preko potreban Orlovima u predstojećoj reprezentativnoj pauzi.

Turska je dobila novog lidera šampionata. Nije u pitanju Galatasaraj, ni Fenerbahče, ni Trabzon, ni Bešiktaš, nego upravo – Amed. Uostalom, pre Bešiktaša, pobedili su i Trabzon (2:1). Klub koji je ove sezone prvi put deo društva najboljih nema mnogo poznatih faca, tu su bivši golman Fiorentine Alban Lafont i nigerijski napadač Gift Orban. Upravo je Nigerijac čovek koji je najzaslužniji za senzacionalni start novajlije. Večeras je protiv Bešiktaša upisao gol i asistenciju i trenutno je na neverovatnom učinku od sedam golova i dve asistencije na šest utakmica. Posebno je gol bio fenomenalan, raspalio je sa skoro 30 metara i pocepao mrežu.

Orban je jedan od 19 novajlija koji su dovedeni u letnjem prelaznom roku, a na klupu je doveden nekadašnji trener Anderlehta Besnik Hasi. Albanski stručnjak je očigledno sa Orbanom uspeo ono što je u Anderlehtu uradio sa Aleksandrom Mitrovićem – napravio je od njega mašinu za golove, Nigerijac igra najbolji fudbal još od perioda kad je zaludeo Evropu u dresu Genta. Lion ga je na zimu 2024. doveo za 14.000.000 evra, a od tada pa sve do dolaska u Amed bio je potpuno izgubljen.

Koliko god bilo čudo što je Amed postao lider turskog šampionata iako je uložio samo 9.000.000 evra na dovođenje novih igrača, toliko je njihova priča neverovatno zanimljiva. Amed je iz grada Dijarbakira – mesta koje je politički epicentar kurdskog pokreta u Turskoj, čije vlasti sa posebnom pažnjom gledaju na taj region. Amed kao fudbalski klub je simbol i ponos grada. Njegovi navijači su poznati po antifašističkim stavovima i borbi za prava žena na stadionima. Inače, pred početak meča sa Bešiktašom, gomila navijača Ameda je ušla na stadion bez da su platili kartu. Preskočili su ogradu na ulazu.

Od 2016. do 2020. navijačima je bilo zabranjeno da putuju na gostovanja iz političkih i bezbednosnih razloga. Sa druge strane, i protivničkim navijačima je bilo preporučivano da preskoče Dijarbakir. Lokalni stadion smatra se jednim od najakustičnijih u Turskoj, a sam grad je mesto gde navijači ostalih klubova nisu dobrodošli. Preko 1.000.000 ljudi iz Turske i dijaspore navija za Amed, koji takav naziv nosi od 2014. godine. Osnovani su 1974. pod imenom Dijarbakir Bujukšehir. Promena imena je automatski izazvala ogromne kontroverze u Turskoj. Javna upotreba kurdskog imena grada doživljena je od strane turskih nacionalista i državnih institucija kao otvoren izazov državnom suverenitetu. Amed je preko noći postao jedan od najkontroverznijih sportskih kolektiva u zemlji. Čak ih je FS novčano kaznio, ali je na kraju popustio posle brojnih pravnih borbi.