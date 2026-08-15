Zvezdi u četvrtak stiže igrač kojeg je želela ovog leta i biće joj najveća pretnja
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 22:16
Princ Adu dao treći i prouzrokovao prvi pogodak Viktorije Plzenj u pobedi nad Zlinom - 3:2
Pazi šta želiš, možda ti se ostvari. A Crvenoj zvezdi će se ostvariti da u avgustu na stadionu Rajko Mitić vidi Princa Adua. Doduše, ne sa šalom iznad glave, kako je želeo sada već bivši šef struke crveno-belih Dejan Stanković, već kao najveća pretnja srpskom šampionu u direktnoj borbi za plasman u Ligu Evrope.
Viktorija Plzenj je upisala prvu pobedu u sezoni, slavljem nad Zlinom na svom terenu od 3:2, a napadač iz Gane je postigao treći gol na meču i bio glavni akter akcije kod prvog gola svog tima u šestom minutu, kada je auto-gol postigao Ondrej Kokučka.
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Kako je početkom leta pisao Mozzart Sport, Crvena zvezda je bila spremna da čeka Adua do druge polovine avgusta i na neki način zasladi prelazni pojačanjem od čak 5.000.000 evra, ali su se okolnosti u međuvremenu promenile. Adu je ispao sa radara, a sada, nakon eliminacije iz kvalifikacija, crveno-beli su više orjentisani ka rasterećenju prilično obimnog igračkog kadra i prodaji igrača.
Ipak, Adu u Beograd stiže stiže ozbiljno raspoložen.
Viktorija Plzenj je u večerašnji meč ušla u meč izuzetno ambiciozno, sa željom da nakon poraza i dva remija, konačno upiše prvu pobedu. Na krilima tog nadahnuća je i stigla do ranog vođstva, pošto je oštar centaršut Princa Adua nesrećno u sopstvenu mrežu skrenuo Kukučka. Ipak, Zlin je uspeo da uzvrati u 13. minutu kada je centaršut Stanislava Petrute prevario sve i završio iza leđa Florijana Vigelea, ali su domaći do odlaska na odmor vratili prednost. U samom finišu prvog poluvremena u šesnaestercu je oboren Lukaš Červ, a siguran realizator najstrože kazne bio je Kristof Kabongo.
Pritisak ekipe Martina Hiskija nije prestao da jenjava ni na početku drugog poluvremena, a domaći su krunisali inicijativu kada je Adu glavom u mrežu sprkoveo precizan centaršut Amara Memića. Domaći tim je u tim trenucima u potpunosti kontrolisao dešavanja na terenu i propustio nekoliko izglednih prilika da definitivno reši meč, pošto su u izglednim situacijama neprecizni bili Ladra, Suare i ponovo Adu. Činilo se da Viktorija mirno privodi susret kraju pred, ali je završnica donela neizvesnost. Zlin se u 84. minutu vratio u igru nakon ogromnog kiksa odbrane Plzenja, koji je iskoristio Frenk Apija i smanjio zaostatak na 3:2.
Ohrabreni gosti su u poslednjim minutima i sudijskoj nadoknadi bacili sve karte u napad, tražeći izjednačenje kroz prekide i duge lopte. Ipak, domaća odbrana je uspela da odoli silnim naletima u dramatičnoj završnici i sačuva minimalnu prednost do poslednjeg sudijskog zvižduka.