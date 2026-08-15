Zvezdi u četvrtak stiže igrač kojeg je želela ovog leta i biće joj najveća pretnja

Pazi šta želiš, možda ti se ostvari. A Crvenoj zvezdi će se ostvariti da u avgustu na stadionu Rajko Mitić vidi Princa Adua. Doduše, ne sa šalom iznad glave, kako je želeo sada već bivši šef struke crveno-belih Dejan Stanković, već kao najveća pretnja srpskom šampionu u direktnoj borbi za plasman u Ligu Evrope.

Viktorija Plzenj je upisala prvu pobedu u sezoni, slavljem nad Zlinom na svom terenu od 3:2, a napadač iz Gane je postigao treći gol na meču i bio glavni akter akcije kod prvog gola svog tima u šestom minutu, kada je auto-gol postigao Ondrej Kokučka.