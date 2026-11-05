Ovo samo Hajduku može da se desi... Umesto u 1/16 finala, Bili pali u blato (VIDEO)
Vreme čitanja: 13min | čet. 05.11.26. | 21:01
Splićani šokirani na Gibraltaru, Borac izgubio u Švedskoj
Pade Hajduk na Gibraltaru! Kad se najmanje očekivalo, tamo gde su bodovi unapred bili upisani, Bili su se survali. Zabeležili su Splićani brojne teške poraze od fudbalskih 'liliputanaca' poslednjih godina, pa je teško proceniti da li je ovo najteži u klupskoj istoriji, ali da će boleti, i da bi mogao da nanese puno štete - to je jasno kao dan. Umesto overe plasmana u 1/16 finala Lige konferencije (tri boda bi to garantovala), hrvatskom velikanu predstoji da se ponovo prestrojava i podiže atmosferu narednih dana: Linkoln - Hajduk 1:0 (0:0).
To kako klub sa Poljuda gubi u Evropi i od koga sve gubi, posebna je priča, više puta ispričana. Međutim da noćas ne mora da bude tako nagoveštavao je dosadašnji tok sezone, stabilnost koju je doneo španski stručnjak Gonzalo Garsija, pa i pobede protiv Tuna, Ajaksa, trijumf u derbiju sa Dinamom... I opet nije vredelo. Kad god bi poleteli, podsetili na neke davne dane stare slave, Splićane kao da neko povuče nadole; posle ovakvog poraza, od ekipe vredne manje od 2.500.000 evra, možemo slobodno da konstatujemo - u blato.
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Istina, umeo je Linkoln u nekoliko poslednjih sezona da bljesne, uzme skalp nekim renomiranim ekipa (Seltik, Sigma, Leh), ali to ne abolira ni Garsiju ni njegove izabranike nakon ovakvog izdanja i rezultata.
A da Hajduk ne može 'normalno' da izgubi potvrdilo se i ovoga puta. U tragičara je izrastao štoper Denis Hadžikadunić. I to u 89. minutu. Posle ubacivanja sa boka od strane rezerviste Nana, loptu je glavom zakačio defanzivac Kristijan Rutjens, ona se potom od stative odbila u koleno reprezentativca Bosne i Hercegovine i završila u mreži?!
Simpatičnim domaćinima ostalo je posle toga da izdrže samo još sedam minuta sudijske nadoknade, a koliko su gosti bili jalovi tokom čitavog meča, to i nije bilo tako teško.
Ne događa se tako često da ekipa uspe da dobije bez da je uputila udarac u okvir gola. E pa Linkolnu je upravo to pošlo za rukom večeras. Nije da nije pripretio u nekoliko navrata, posebno opasno bilo je u 64. minutu, kada je Belgijanac Alek van Horenbek izgubio loptu pred svojim golom, ali spasao ga je golman Toni Silić...
Tokom većeg dela utakmice Hajduk je imao loptu, delovalo da kontroliše situaciju i da je pitanje trenutka kada će dodati gas, kada će slomiti otpor, no ispostavilo se da za taj završni udarac neće imati snage. Pa ni valjanih ideja u poslednjoj trećini terena.
Verovatno najbolju priliku za gol gost nije iskoristio u 75. minutu preko Marina Šotičeka. Tukao je igrač Bazela sa svega 12-13 metara, visooko preko gola. Deluje da je da deset minuta kasnije mnogo bolje morao i Marko Livaja...
Hajduk su do kraja preostali mečevi protiv Sin Trojdena kod kuće (bez prisustva navijača), protiv Nordsjelanda, takođe na Poljudu, a onda i protiv MIdtjilanda u Danskoj.
Borac se dobro predstavio u Švedskoj protiv tamošnjeg šampiona. Poražen je sa 0:2, međutim imao je svoje šanse, imao daleko veći posed (65 odsto), duplo više pasova, četiri udarca u okvir gola...
Užasna greška prilikom kombinovanja u poslednjoj liniji značajno je uticala na konačan ishod. Jakob Bergstrem iskoristio je poklon i pogodio za 1:0. Konačan rezultat postavio je Mads Engor, pošto je prethodno Jan Hofman prelako prošao pored kapitena Banjalučana Siniše Saničanina. Nekadašnji štoper Partizana nije se proslavio ni kod prvog pogotka domaćina...
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LIGA KONFERENCIJE – 3. KOLO
Četvrtak
Orhus - Braga 0:0
Atalanta - Kairat 1:1 (0:0)
/Krstović 82 - Gual 53/
Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1 (0:0)
/Lučić 80, Havi Dijaz 90+2ag - Areljano 62/
KuPS - Gent 0:0
Linkoln - Hajduk Split 1:0 (0:0)
/Hadžikadunić 89/
Midtjilend - Ajaks 1:6 (1:1)
/Etim 28 - Arokodare 9, 52, Vijndal 59, Klasen 67, Gluh 74, Markos Leonardo 82/
Mjelbi - Borac Banjaluka 2:0 (0:0)
/Bergstrem 54, Engor 82/
Tun - Harts 3:1 (2:0)
/Mekart 22ag, Lebo 34, Dursun 56 - Findli 82/
Trabzon - Frajburg 0:1 (0:1)
/Kibler 14/
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***Kvote su podložne promenama