Ovo samo Hajduku može da se desi... Umesto u 1/16 finala, Bili pali u blato (VIDEO)

Pade Hajduk na Gibraltaru! Kad se najmanje očekivalo, tamo gde su bodovi unapred bili upisani, Bili su se survali. Zabeležili su Splićani brojne teške poraze od fudbalskih 'liliputanaca' poslednjih godina, pa je teško proceniti da li je ovo najteži u klupskoj istoriji, ali da će boleti, i da bi mogao da nanese puno štete - to je jasno kao dan. Umesto overe plasmana u 1/16 finala Lige konferencije (tri boda bi to garantovala), hrvatskom velikanu predstoji da se ponovo prestrojava i podiže atmosferu narednih dana: Linkoln - Hajduk 1:0 (0:0).

To kako klub sa Poljuda gubi u Evropi i od koga sve gubi, posebna je priča, više puta ispričana. Međutim da noćas ne mora da bude tako nagoveštavao je dosadašnji tok sezone, stabilnost koju je doneo španski stručnjak Gonzalo Garsija, pa i pobede protiv Tuna, Ajaksa, trijumf u derbiju sa Dinamom... I opet nije vredelo. Kad god bi poleteli, podsetili na neke davne dane stare slave, Splićane kao da neko povuče nadole; posle ovakvog poraza, od ekipe vredne manje od 2.500.000 evra, možemo slobodno da konstatujemo - u blato.