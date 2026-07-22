Šampion neplanirano kreće u odbranu trona u Kopa Sudamerikani

S druge strane, i Sijensijano je osvojio Kopa Sudamerikanu, sada već davne 2003. godine, pobedivši u finalu River Plejt ukupnim rezultatom 4:3 (3:3 u Kusku i 1:0 u revanšu u Arekipi). Time je postao prvi i do danas jedini peruanski klub koji je osvojio jedan međunarodni trofej pod okriljem KONMEBOL-a. Godinu dana kasnije, 2004, osvojio je i Rekopa Sudamerikanu, pošto je posle penala savladao Boku Juniors, čime je zaokružio jednu od najvećih senzacija u istoriji južnoameričkog klupskog fudbala.

02.30: (1,35) Lanus (4,90) Siensijano (9,50)

El Papa, iliti “Otac”, najpoznatiji i daleko najčešće korišćen nadimak Sijensijana, do plej-ofa je stigao osvajanjem drugog mesta u Grupi B sa osam bodova. Peruanci su iza sebe ostavili urugvajski Huventud i venecuelanski Puerto Kabeljo, dok je jedino Atletiko Mineiro bio uspešniji sa deset osvojenih bodova. Ipak, u ovaj duel ne ulaze u najboljem raspoloženju, pošto su novu sezonu u domaćem prvenstvu otvorili porazom od Melgara rezultatom 3:1 na svom terenu.

Maurisio Pelegrino bi za prvi duel plej-ofa trebalo da izvede proverenu postavu predvođenu golmanom Nahuelom Losadom. U poslednjoj liniji očekuju se Tomas Gidara, iskusni Karlos Iskijerdos, Hose Marija Kanales i Saša Marčić, dok će za ravnotežu u veznom redu biti zaduženi Agustin Medina i Agustin Kardozo. Kreativnost i najveća opasnost po gol Peruanaca trebalo bi da dolaze preko iskusnog Eduarda Salvija i Franka Votsona, uz podršku mladog Dilana Akvina i Hosea Valoesa, od kojih se očekuje da pred domaćom publikom naprave razliku i obezbede Lanusu što povoljniji rezultat pred revanš u Kusku.

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Horasio Melgareho će se osloniti na sastav koji je Siensijanu doneo plasman u plej-of Kopa Sudamerikane. Na golu će biti Italo Espinoza, ispred kojeg će igrati Klaudio Nunjez, Kevin Besera i Maksimilijano Amondarain. Vezni red predvodiće Gerson Bareto zajedno sa Santijagom Arijasom i Markosom Martinikom, dok će po bokovima delovati Kristijan Souza i Alehandro Hoberg. U samom špicu napada najveća odgovornost biće na iskusnom tandemu Neri Bandijera – Karlos Garses, od kojeg peruanski predstavnik očekuje da napravi dobar rezultat pred odlučujućih 90 minuta na svom terenu.

Pred svojim navijačima Lanus će pokušati da stekne zalihu pred revanš na zahtevnom gostovanju u Kusku, gradu na više od 3.300 metara nadmorske visine, gde je Siensijano godinama znao da gradi svoje najveće kontinentalne uspehe. Zato će prvi duel u Buenos Ajresu imati posebnu težinu – možda i veću nego što rezultat na semaforu bude pokazivao.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA SUDAMERIKANA – PLEJ-OF ZA OSMINU FINALA (PRVI MEČEVI)

Sreda

Nasional – Tigre 0:3 (0:2)

/Elijas 2, Ruso 45+4, Kabrera 90/

Universidad Sentral – Santos 1:4 (0:1)

/Ruiz 87 – Bontempo 35, Menino 57, Tasijano 67, Roni 84/

23.55: (2,35) Independijente Medeljin (3,30) Vasko da Gama (3,10)

Četvrtak

02.30: (3,30) Sporting Kristal (3,40) Bragantino (2,20)

02.30: (1,35) Lanus (4,90) Siensijano (9,50)

23.55: (1,65) Bolivar (3,70) Gremio (5,60)

Petak

02.30: (1,35) Santa Fe (4,60) Karakas (10,5)

02.30: (1,27) Boka Juniors (5,60) O’Higins (12,0)

***kvote su podložne promenama