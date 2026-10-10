Palo Jedinstvo za kraj krize u Čačku

Borac je apsolutno dominirao u prvom poluvremenu. Sve vreme se igralo na polovini Ubljana, mada su opasnosti po gol bila dva pokušaja sa distance. Nakon toga je Lišanin iz kontre mogao da kazni Čačane, ali je bio previše iskosa.

A, onda u tri minuta – dva gola. Najpre se Popadić lepo snašao na petercu, pa je posle šuta Đurića samo skrenuo fudbal u mrežu. Posle toga se nije proslavio golman Jedinstva Ribič, posle šuta Majstorovića samo je spustio loptu na nogu Spasojeviću i to je u 26. minutu bilo 2:0. Mogao je Milan Jevtović da reši utakmicu tri minuta kasnije, promašio je veliku šansu, poslao je fudbal preko gola.

Prve znake buđenja Jedinstvo je pokazalo u 35. minutu kada je posle greške Popadića loptu ukrao Lišanin, proigrao Denzela, a ovaj pogodio stativu. Revanširao mu se Spasojević pet minuta kasnije, kada je sa peterca promašio nestvarnu šansu na dodavanje Jevtovića.

Utakmica je dobila drugačiji tok malo posle početka drugog poluvremena, kada je Denzel uspeo da “otpadak” spakuje u mrežu Borca i smanji na 2:1. Posle toga se sve otvorilo, ređale su se šanse i akcije na obe strane. Lišanin i Vesković su propustili prilike za izjednačenje, a Đurić u 79. minutu ogromnu priliku da reši meč.

Senzacija se, ipak, nije dogodila, iako su Čačanima drhtale noge u finišu. Na kraju je Kilibarda majstorski prebacio odbranu Jedinstva i “izbacio” Desančića u gol šansu, a ovaj pogodio za konačnih 3:1.

BORAC – JEDINSTVO 3:1 (2:0)

/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/

Stadion: Gradski

Sudija: Stefan Đokić

BORAC: Petrić, Kolarević (od 92. Janković), Popadić, Vidović, Nikić, Majstorović, Omosanja (od 73. Kilibarda), Desančić, Spasojević (od 73. Ilić), Đurić (od 93. Živadinović), Jevtović (od 92. Alempijević).

JEDINSTVO: Ribič, Nešić, Aćimović, Bilbija, Đurđević, Miljković, Jokić, Simić (od 46. Terzić), Vesković, Lišanin (od 69. Vranješ), Denzel (od 79. Paunović).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE - 13. KOLO

Subota

Metalac - Teleoptik 0:3 (0:1)

/Šćepović 25, Janaćković 74, Ninić 89/

Borac - Jedinstvo 3:1 (2:0)

/Popadić 26, Spasojević 27, Desančić 90 – Denzel 50/

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