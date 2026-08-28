Vest Hem ispao u drugu ligu, a napravio najveći plus na svetu! Brentford doveo Dijufa da 'hrani' Igora

No, da se na trenutak vratimo Vest Hemu, koji je pored pomenute trojice prodao još Fredija Potsa Klub Brižu za 10.000.000 odnosno Kaluma Maršala Lutonu za 1.750.000. Dakle, zbirno se u kasu londonskog kluba slilo 216.000.000 ovog leta. Kad od toga oduzmemo 25.750.000, koliko je drugoligaš platio Seltiku za Arnea Englelsa , pa još 5.850 Totenhemu za Manora Solomona i 1.150.000 Deportivo La Gvajiri za Kejbera Lamadrida , dolazimo do cifre od oko 183.000.000 evra, koliki je profit Čekićara od ovoletošnjih transfera. Nijedan klub na svetu nije u tom smislu bolje poslovao od Vest Hema.

Vest Hemu će od prodaje levog beka gradskom rivalu fiksno pripasti 40.800.000 evra, dok bi kroz bonuse mogao da zaradi još 5.800.000, što bi Senegalca učinilo drugim najskupljim pojačanjem u istoriji Brentforda. Trenutno je na drugom mestu Dango Uatara plaćen Bornmutu 42.800.000, dok je nedodirljiv Mamadu Sangare ovog leta doveden iz Lansa za 48.000.000.

Što se Dijufa tiče, on je u Vest Hemu proveo jednu sezonu i mada je imao promenljive partije, pokazao je ogroman potencijal, prvenstveno u ofanzivnom delu, pa je na 32 utakmice u svim takmičenjima zabeležio pet asistencija. A u Brentfordu bi mogao da oformi zastrašujuć bekovski tandem sa Majklom Kajodeom i donese Kitu Endrjuzu još jednu opciju na boku, drugačiju od onih koje ima (Kinan Luis Poter i Riko Henri).

Brentford je tokom celog leta insistirao na dovođenju Dijufa kako bi konačno rešio višegodišnje probleme na poziciji levog beka, nastale usled teških povreda i dugih odsustava Rika Henrija i Arona Hikija tokom prethodnih godina. Iako je Kin Luis Poter uspešno uskakao na to mesto - zablistao za vikend protiv Totenhema — njegova prirodna uloga je na krilu, pa Dijuf dolazi kao ‘prirodno‘ rešenje. A kao igrač čiji je najveći adut vrhunski centaršut, očekuje se da stvori veliki broj šansi za prvog strelca ekipe Igora Tijaga.

“Radi se o zaista dobrom igraču sa karakteristikama koje nam se izuzetno dopadaju. Prošle godine u Vest Hemu se veoma brzo i dobro prilagodio na Premijer ligu - u novom klubu, novom okruženju i novoj kulturi - i imao je nekoliko veoma zapaženih nastupa. Naravno, dodatno smo ga analizirali, procenili njegov karakter i način na koji bi se uklopio u grupu. Njegov profil godina i igračke osobine u potpunosti odgovaraju onome što gradimo, i dolazi u tim u kojem je konkurencija već izuzetno jaka”, rekao je Endrjuz o 21-godišnjaku.