Penjaroja: Prestali smo da igramo napad

Iako je sam okršaj bio izuzetno tvrd i na momente nepretenciozan za neutralne posmatrače, slavni Francuz istakao je da upravo u takvim bitkama uživa.

„Volim takve utakmice! Volim ih! Bude ružno, ali na kraju pobedite, obožavam to. To pokazuje karakter i upravo to želim. Posle utakmice u Kaunasu rekao sam da mi se nisu svideli naša energija i mentalitet. Večeras smo pokazali veliki karakter.“

Sa druge strane, strateg crno-belih Đoan Penjaroja bio je izuzetno razočaran i bez traženja izgovora ukazao na ključne razloge neshvatljivog pada u igri svog tima.

„Prestali smo da igramo u poslednjih pet minuta i očigledno je da nismo igrali dobro u napadu. Pre toga smo igrali bolje, bili nesebični, napadali sa idejom da ih kažnjavamo, a u poslednja četiri minuta smo prestali da igramo napad. Oni su zaslužili da pobede“, iskren je bio Penjaroja.

Na konferenciji za medije trener crno-belih je bio nešto opširniji...

"Pre svega, čestitke Asvelu na pobedi. Osećaj je loš. Mislim da smo u poslednjih pet minuta stali sa našom igrom. Važno je što je Asvel verovao u pobedu i što je uspeo da se izbori da preokrene rezultat. Ali u poslednja četiri minuta imali smo mnogo problema da pronađemo dobre šuteve i da idemo na liniju slobodnih bacanja. Naša odbrana je bila loša, davali su lake poene, tu je bila i ona trojka Besona. Osećaj je takav da smo propustili dobru šansu da pobedimo još jedan meč u gostima. Svi mečevi se rešavaju u 40 minuta, to je Evroliga".

Osvrnuo se i na samu završnicu meča.

"Moraću ponovo da pogledam meč i analiziram, ali jasno je da smo u poslednja četiri minuta stali i da to nije bilo normalno", poručio je španski stručnjak.