Penjaroja: Prestali smo da igramo napad
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 22:35
Toni Parker hvalio svoju ekipu posle pobede nad Partizan Mozzart Betom
Nakon velike drame i neshvatljivog sloma u samom finišu utakmice 8. kola Evrolige, košarkaši Partizana pretrpeli su težak poraz na gostovanju Asvelu u Lionu. Crno-beli su imali potpunu kontrolu nad utakmicom i velikih 11 poena prednosti na svega šest minuta pre kraja, da bi u završnici potpuno ostali bez ideje i dozvolili francuskom timu da na krilima neverovatne serije režira veliki preokret.
Nakon meča, prvi čovek i legenda Asvela Toni Parker nije krio oduševljenje reakcijom svojih izabranika i načinom na koji su iščupali trijumf iz ruku Beograđana.
„Veoma sam ponosan na tim. Gubili smo 11 razlike na šest minuta do kraja i svideo mi se karakter koji smo pokazali. Ubedljivo naša najbolja utakmica, dopustili smo Partizanu samo 75 poena. Džej je na kraju pogodio neke veoma važne šuteve, Ugo takođe, kao i Peti... Ovo je timski uspeh“, poručio je Parker.
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Iako je sam okršaj bio izuzetno tvrd i na momente nepretenciozan za neutralne posmatrače, slavni Francuz istakao je da upravo u takvim bitkama uživa.
„Volim takve utakmice! Volim ih! Bude ružno, ali na kraju pobedite, obožavam to. To pokazuje karakter i upravo to želim. Posle utakmice u Kaunasu rekao sam da mi se nisu svideli naša energija i mentalitet. Večeras smo pokazali veliki karakter.“
Sa druge strane, strateg crno-belih Đoan Penjaroja bio je izuzetno razočaran i bez traženja izgovora ukazao na ključne razloge neshvatljivog pada u igri svog tima.
„Prestali smo da igramo u poslednjih pet minuta i očigledno je da nismo igrali dobro u napadu. Pre toga smo igrali bolje, bili nesebični, napadali sa idejom da ih kažnjavamo, a u poslednja četiri minuta smo prestali da igramo napad. Oni su zaslužili da pobede“, iskren je bio Penjaroja.
Na konferenciji za medije trener crno-belih je bio nešto opširniji...
"Pre svega, čestitke Asvelu na pobedi. Osećaj je loš. Mislim da smo u poslednjih pet minuta stali sa našom igrom. Važno je što je Asvel verovao u pobedu i što je uspeo da se izbori da preokrene rezultat. Ali u poslednja četiri minuta imali smo mnogo problema da pronađemo dobre šuteve i da idemo na liniju slobodnih bacanja. Naša odbrana je bila loša, davali su lake poene, tu je bila i ona trojka Besona. Osećaj je takav da smo propustili dobru šansu da pobedimo još jedan meč u gostima. Svi mečevi se rešavaju u 40 minuta, to je Evroliga".
Osvrnuo se i na samu završnicu meča.
"Moraću ponovo da pogledam meč i analiziram, ali jasno je da smo u poslednja četiri minuta stali i da to nije bilo normalno", poručio je španski stručnjak.