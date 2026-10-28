Joveljićev Sijetl u grčevitoj borbi za plej-of

Nama je najinteresantniji Dejan Joveljić koji je tokom sezone iz LA Galaksija stigao u Sijetl. Saunders je u lošoj formi, tri meča bez pobede. I dalje je na mestu koje vodi u plej-of, ali strepi pre poslednje tri utakmice. Ima samo četiri boda manje od Sol Lejka koji je prvi ispod crte.

03.30: (1,85) Sijetl (3,45) Hjuston (4,00)

Reprezentativac Srbije je postigao 13 pogodaka ove sezone na 28 utakmica. Prošle sezone je imao 18 pogodaka na kontu, dok mu je najefikasnija bila sa Los Anđeles Galaksijem kada je bio šampion SAD-a. Upisao se tada 21 put u strelce. U novom klubu je dao pet golova na osam mečeva. Prošle nedelje je postigao pogodak u remiju svog tima u San Dijegu (2:2). Sijetl noćas (03.30) u gradu u saveznoj državi Vašington dočekuje Hjuston koji ima samo bod više. I gosti iz Teksasa su u lošem nizu, četiri vezana remija, pet mečeva bez pobede.

Saunders je dobio Hjuston na poslednja dva meča, dok ekipa iz Teksasa nije dala pogodak na tri vezana meča.

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MLS

Četvrtak

00.30: (1,80) Njujork Siti (3,60) Atlanta (4,00)

00.30: (2,00) Toronto (3,50) Di Si Junajted (3,40)

00.30: (1,50) Šarlot (4,10) Montreal (5,90)

00.30: (2,00) Nju Ingland (3,50) Njujork Red Buls (3,40)

00.30: (1,50) Inter Majami (4,30) Sinsinati (5,50)

01.30: (1,55) Čikago (4,20) Orlando (5,10)

01.30: (2,60) Ostin Solt (3,35) Lejk (2,50)

01.30: (2,10) Dalas (3,50) Kolumbus (3,15)

01.30: (1,48) Minesota (4,30) Kanzas Siti (5,80)

01.30: (1,82) Nešvil (3,50) Filadelfija (4,10)

03.30: (1,90) Sent Luis (3,60) Portland (3,60)

03.30: (1,45) Vankuver (4,30) San Dijego (6,25)

03.30: (1,85) Sijetl (3,45) Hjuston (4,00)

03.30: (2,25) San Hoze (3,45) Kolorado (2,90)

***kvote su podložne promenama