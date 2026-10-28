Siti bio na pola metra do ispadanja, pa primirio Brajtonovog "laptop dečka"

Druga bi se pesma pevala, ili bolje reći, zamrla bi pesma na Etihadu da je u poslednjem od četiri minuta nadoknade Jankuba Minte za nijansu bolje savio kiflu u gol Sitija. Oko pola metra nedostajalo je Gambijcu da lansira trećeplasirani tim Premijer lige među osam najboljih timova Liga kupa.

Ali Siti je preživeo 90 minuta protiv agresivnijeg, konkretnijeg i opasnijeg rivala koji je dva puta vodio i koji je propustio veliku šansu i u penal seriji. Naime, obe strane su bile nepogrešive u prve tri serije jedanaesteraca, da bi u četvrtoj Džejson Stele odbranio penal Mateu Kovačiću i otvorio Brajtonu lepu šansu za prolaz. Umesto da naplati psihološku prednost i poveća pritisak rivalu, Ajari je izveo loš penal u četvrtoj seriji. Potom je Rajan Šerki sigurno pogodio prebacivši pritisak na poslednjeg izvođača, kapitena gostiju Luisa Danka. Iskusni štoper je gađao jednako slabo kao i Ajari, pa je Siti izbegao i treći neuspeh u tri različita takmičenja u poslednje dve nedelje (porazi od Vile u Premijer ligi, odnosno PSŽ-a u Ligi šampiona).

Uprkos porazu, Fabijan Hirceler je pokazao da trenerski raste i napreduje. Kada je leta 2024. godine došao u Premijer ligu iz Sankt Paulija, o 31-godišnjaku se pričalo kao o laptop stručnjaku koji se oslanja na statistiku, video analize, kompjuterske podatke, ali je Nemac ponovo pokazao da bez problema može da parira bilo kom od premijerligaških velikana.

Napravio je Brajton ozbiljnu promaju u odbrani Građana, preko 30 puta dodirnuo loptu u njihovom šesnaestercu uz 17 šuteva ka Ruljijevom golu. Prvi koji je rezultirao golom desio se posle pola sata igre, kada je Žoržinjo Riter, najbolji pojedinac na terenu namestio zicer Maliku Jalkujeu.