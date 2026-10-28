Siti bio na pola metra do ispadanja, pa primirio Brajtonovog "laptop dečka"
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 22:43
Nemački stručnjak i peti put od dolaska na klupu premijerligaša ostao neporažen od Sitija, ali je ipak ispao iz Liga kupa
Građanska neposlušnost bi bila svestan, nenasilan čin odbijana građana da se povinuju određenim zakonima ili odlukama "sa vrha". Mančester Siti, iako već dve godine nije šampion Engleske i dalje je, nedvosmisleno, deo njenog fudbalskog vrha. A postoji jedan tim na Ostrvu koji mu već preko dve godine konstantno žulja stopalo i odbijao da se pokori zakonu jačeg.
I večeras je Brajton Fabijana Hircelera bio na milimetar do novog podviga i peti put zaredom ostao je neporažen od Građana u 90 i kusur minuta fudbala. Ali kako se večeras igrala osmina finala Liga kupa, a ne prvenstvena utakmica, usledili su penali... A tamo je Heronimo Rulji izrastao u heroja Mareskinog tima, a Jasin Ajari i Luis Dank tragićari Hircelerovog - 4:3 penalima (2:2, 1:1).
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Druga bi se pesma pevala, ili bolje reći, zamrla bi pesma na Etihadu da je u poslednjem od četiri minuta nadoknade Jankuba Minte za nijansu bolje savio kiflu u gol Sitija. Oko pola metra nedostajalo je Gambijcu da lansira trećeplasirani tim Premijer lige među osam najboljih timova Liga kupa.
Ali Siti je preživeo 90 minuta protiv agresivnijeg, konkretnijeg i opasnijeg rivala koji je dva puta vodio i koji je propustio veliku šansu i u penal seriji. Naime, obe strane su bile nepogrešive u prve tri serije jedanaesteraca, da bi u četvrtoj Džejson Stele odbranio penal Mateu Kovačiću i otvorio Brajtonu lepu šansu za prolaz. Umesto da naplati psihološku prednost i poveća pritisak rivalu, Ajari je izveo loš penal u četvrtoj seriji. Potom je Rajan Šerki sigurno pogodio prebacivši pritisak na poslednjeg izvođača, kapitena gostiju Luisa Danka. Iskusni štoper je gađao jednako slabo kao i Ajari, pa je Siti izbegao i treći neuspeh u tri različita takmičenja u poslednje dve nedelje (porazi od Vile u Premijer ligi, odnosno PSŽ-a u Ligi šampiona).
Uprkos porazu, Fabijan Hirceler je pokazao da trenerski raste i napreduje. Kada je leta 2024. godine došao u Premijer ligu iz Sankt Paulija, o 31-godišnjaku se pričalo kao o laptop stručnjaku koji se oslanja na statistiku, video analize, kompjuterske podatke, ali je Nemac ponovo pokazao da bez problema može da parira bilo kom od premijerligaških velikana.
Napravio je Brajton ozbiljnu promaju u odbrani Građana, preko 30 puta dodirnuo loptu u njihovom šesnaestercu uz 17 šuteva ka Ruljijevom golu. Prvi koji je rezultirao golom desio se posle pola sata igre, kada je Žoržinjo Riter, najbolji pojedinac na terenu namestio zicer Maliku Jalkujeu.
Siti je na poluvreme otišao u rezultatskom egalu zahvaljujući golu Matea Kovačića, ali je gotovo momentalno nakon petnaestominutne pauze dobio šamar. Trio Jalkuje, Hađam i Riter razoružali su odbranu domaćina, a francuski napadač došao do zasluženog gola.
Nastavio je Francuz da muči Mareskin tim, izveo jedno spektakularno dodavanje petom za Hinšelvuda koje je malo ko očekivao, ali nije bilo dobrog prijema veziste Brajtona. Potom je sa ivice šesnaesterca ozbiljno zapretio Ruljiju koji je iz džepa izvadio spektakularnu odbranu i sprečio vođstvo od 3:1 i realan prolaz Brajtona.
Izvukao se Siti uz mnogo sreće i Šerkijev slobodnjak. Međutim, gol se ne poše reprezentativcu Francuske, već Viktoru Reisu, kojeg je lopta pogodila na putu ka golu. Vratio se Siti rezultatski, ali je Brajton i dalje bio bliži trijumfu i prolazu, posebno kada je Mats Vifer u 88. minutu gađao iz neopsredne blizine i možda uz faul koji nije okarakterisan penalom, okrznuo stativu.
Siti je preživeo i to i pomenuti pokušaj Mintea u poslednjim sekundama, a onda, već znate... Preko penala otišao u četvrtfinale takmičenja koje je osvajao devet puta i čiji trofej trenutno brani.
LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA
Utorak
Bredford - Piterboro 2:0 (1:0)
/Gilesfej 13, Filips 67/
Flitvud - Arsenal 1:1 (1:0) penali: 5:3
/Lupalo Bi 21 - Đekereš 50/
Sreda
Mančester Siti - Brajton 2:2 (1:1) /penalima 4:3/
/Kovačić 40, Reis 72 - Jalkuje 30, Ruter 47/
Bornmut - Aston Vila
Fulam - Kristal Palas
Sanderlend - Brentford
Liverpul - Čelsi 1:1 (1:1) /penalima 6:5/
Četvrtak
20.45: (2,25) Everton (3,45) Njukasl (3,15)
*** kvote su podložne promenama