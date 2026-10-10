Papirni avioni, hiljade loptica na terenu: Pobuna na Valjekasu i prekid utakmice!

Već nekoliko sati pre početka utakmice bilo je jasno da se na Valjekasu neće govoriti samo o fudbalu. Duž Avenije Albufera, jedne od glavnih ulica ovog madridskog naselja, pojavio se transparent sa porukom "Por un Rayo desPresado" , odnosno pozivom da se Rajo oslobodi Prese . Navijačke grupe prethodno su organizovale prodaju šalova sa zahtevom da predsednik napusti klub, a zalihe su rasprodate pre nego što su igrači istrčali na teren.

Zato je već prvi sudijski zvižduk dočekan zaglušujućim negodovanjem. Umesto tradicionalne podrške igračima, sa tribina su odjekivale uvrede upućene predsedničkoj loži. Presa se, za razliku od prethodnog vikenda, od početka nalazio na svom mestu, zajedno sa predstavnicima Atletik Bilbaa.

Pred susret navijači su dobili letke sa porukom, ali i uputstvom kako da se od papira napravi avion. U njima se objašnjavalo zbog čega povratak na Valjekas ne sme da znači prestanak protesta. Organizatori su tvrdili da je Presa izgubio podršku brojnih institucija i da je posle svega što se dogodilo njegov odlazak jedino prihvatljivo rešenje. Od pristalica su tražili da svoje nezadovoljstvo pokažu tokom utakmice, uz poruku da ne sme biti “ni minuta ćutanja“ .

Kako pišu španski mediji, najvažniju ulogu u organizaciji protesta imala je Plataforma ADRV, udruženje koje okuplja nezadovoljne pristalice Raja, uz podršku navijačkih grupa, uključujući i najvatreniju frakciju Bukaneros. Instrukcije su bile jasne, da se od početka utakmice zviždi upravi i Presi , a u 13. minutu podići šalove i dodatno pojačati protest.

Uprkos atmosferi, fudbal je u prvih nekoliko minuta ipak bio u prvom planu na terenu. Rajo je agresivno počeo utakmicu, Serhio Kameljo je već u petom minutu imao priliku u akciji koja je naknadno označena kao ofsajd, dok je minut kasnije Horhe de Frutos zatresao mrežu Unaija Simona , ali je pogodak poništen zbog nedozvoljene pozicije. De Frutos je u desetom minutu imao još jedan ozbiljan pokušaj, koji je zaustavio golman gostiju.

Posebnu težinu protestu dala je činjenica da su se domaćim navijačima pridružile i pristalice Atletika. Dve navijačke grupe imaju prijateljske odnose, a gosti iz Bilbaa podržali su zahtev za odlazak Prese . Zajednički su poručivali da Rajo mora da se oslobodi stanja koje njegove pristalice opisuju kao zatočeništvo pod sadašnjim vlasnikom.

“Presa, odlazi“ , “Martin Presa, napolje iz Valjekasa“ , “Presa je kukavica!“, ”Presa, zapamti da si go**o“ , “Rajo da, Presa ne“ , bile su neke od poruka koje su se neprekidno smenjivale. Čulo se i skandiranje da navijači ne žele da gledaju kako predsednik uništava njihov klub.

Tada su se u smirivanje situacije uključili i fudbaleri Raja. Isi Palason i kapiten Oskar Valentin prišli su delu tribine na kojem se nalaze najvatrenije pristalice i pokušali razgovorom da omoguće nastavak susreta. Preko razglasa je saopšteno da će utakmica biti nastavljena za deset minuta, ali i upozoreno da će svaki novi incident dovesti do njenog konačnog prekida. Ni to nije pomoglo...

Prvi zastoj potrajao je približno deset minuta. Kada su fudbaleri pokušali da nastave utakmicu, predmeti su ponovo počeli da padaju na teren, pa je sudija odlučio da ih pošalje u svlačionice.

Sudija Sančez Martinez zaustavio je igru, a radnici stadiona, uz pomoć fudbalera, počeli su da uklanjaju predmete sa travnjaka. Međutim, svaki pokušaj čišćenja pratio je novi talas bacanja predmeta sa tribina. Pojedine loptice pogodile su i igrače, što je dodatno pojačalo zabrinutost za njihovu bezbednost.

A, onda je došao 13. minut. Kada je Atletik trebalo da izvede udarac iz ugla, sa tribina su prema terenu poleteli papirni avioni. Istovremeno su počele da padaju hiljade sitnih okruglih predmeta, koje španski mediji opisuju kao klikere i male gumene ili plastične loptice različitih boja. Za svega nekoliko trenutaka, naročito u prostoru ispred gola Raja, nakupila se tolika količina predmeta da nastavak utakmice nije bio moguć.

Posle povratka igrača usledio je još jedan pokušaj nastavka, ali su se scene ponovile. Na teren je u jednom trenutku bačena čak i stolica sa tribine. Sančez Martinez je razgovarao sa kapitenima, trenerima i predstavnicima nadležnih službi, posle čega je doneo konačnu odluku o prekidu susreta pri rezultatu 0:0. Tokom više od 40 minuta nije bilo moguće uspostaviti uslove za normalnu igru.

Reakcija tribina bila je neuobičajena za takav rasplet. Umesto negodovanja zbog prekinutog fudbala, navijači Raja aplauzima su pozdravili odluku, pevajući svoju navijačku pesmu ”La Vida Pirata“. Potom su skandirali i fudbalerima Atletik Bilbaa, zahvaljujući im na solidarnosti, dok su igrači dva tima na terenu razmenjivali dresove.

A, ZAŠTO RAJO NIJE IGRAO NA VALJEKASU OD MAJA?

Stadion Valjekas (©Reuters)

Subotnji susret sa Atletikom bio je prvi zvanični meč Raja na njegovom stadionu posle 147 dana. Prethodni je odigran 17. maja, kada je madridski klub pobedio Viljareal sa 2:0 u pretposlednjem kolu Primere. Posle završetka sezone usledila je letnja pauza, ali se problem otvorio neposredno pred početak novog šampionata.

Podsetimo, krajem jula regionalna vlada Madrida, koja je vlasnik stadiona, suspendovala je koncesiju na osnovu koje Rajo koristi Valjekas. Prethodna revizija otkrila je ozbiljne nedostatke u oblasti bezbednosti, održavanja i higijenskih uslova.

Problemi su obuhvatali dotrajale električne instalacije, nedostatke u sistemima protivpožarne zaštite, nagomilani otpad i sanitarne rizike. U izveštajima se pominjala čak i opasnost od razvoja bakterije legionele. Nadležni su procenili da stadion, otvoren još 1976. godine, bez hitnih intervencija ne ispunjava sve uslove za bezbedno organizovanje velikih sportskih događaja.

Rajo je zato morao da potraži privremeni dom, a izbor je pao na Butarke, stadion Leganesa. Tamo su odigrane prve tri domaće prvenstvene utakmice nove sezone, protiv Alavesa, Rasing Santandera i Espanjola.

Navijači Raja su, međutim, pozvali na bojkot tih susreta. Njihov stav bio je da klub koji je toliko vezan za svoj kraj ne može jednostavno preseljenjem nekoliko kilometara dalje da nadomesti gubitak domaćeg terena i navijačka udruženja tvrdila su da to nije ono što su kupovinom sezonskih ulaznica platili.

Rajo je zato morao da potraži privremeni dom, a izbor je pao na Butarke, stadion Leganesa. Tamo su odigrane prve tri domaće prvenstvene utakmice nove sezone, protiv Alavesa, Rasing Santandera i Espanjola. Navijači Raja su, međutim, pozvali na bojkot tih susreta. Njihov stav bio je da klub koji je toliko vezan za svoj kraj ne može jednostavno preseljenjem nekoliko kilometara dalje da nadomesti gubitak domaćeg terena i navijačka udruženja tvrdila su da to nije ono što su kupovinom sezonskih ulaznica platili.

Zbog toga su pokrenuli i postupak za povraćaj dela novca od pretplata, smatrajući da klub nije ispunio obavezu da im omogući praćenje domaćih utakmica na Valjekasu. Posebno su bili nezadovoljni jer je prodaja sezonskih ulaznica nastavljena iako je stanje stadiona već bilo predmet ozbiljnih provera.

Stadion je u vlasništvu regionalnih vlasti, dok ga Rajo koristi na osnovu ugovora, zbog čega su održavanje objekta i nadležnosti postali predmet spora između dve strane. Navijači smatraju da je Presa godinama zanemarivao potrebe stadiona, dok je sam klub više puta kritikovao postupanje regionalne administracije.

Posle druge tehničke kontrole, vlasti su 14. septembra ukinule privremenu zabranu korišćenja, pošto je utvrđeno značajno poboljšanje uslova. Time je omogućeno da se Rajo vrati na Valjekas, iako pitanje dugoročne koncesije i potpune obnove stadiona nije završeno.

Fudbal se na Valjekas zapravo vratio već 3. oktobra, kada je u prijateljskom susretu, u okviru tradicionalnog Trofeja Valjekasa, gostovao Kaljari. Italijanski klub je posle rezultata 1:1 slavio penalima, ali je i taj događaj ostao u senci protesta. Neposredno pre utakmice vandali su upali na stadion, oštetili sedišta i deo predsedničke lože, ostavljajući uvredljive poruke upućene Presi. Klub je osudio incident i najavio pravne korake, a tokom samog susreta protiv Kaljarija oglašavao se i zvanični razglas sa zahtevima da se prekine vređanje.

SUKOB SA PRESOM POČEO ODMAH PO DOLASKU U KLUB

Raul Martin Presa i Aleksander Čeferin (©Reuters)

Da bi se razumelo nezadovoljstvo navijača Raja, potrebno je vratiti se čak do 2011. godine, kada je Raul Martin Presa preuzeo klub od porodice Ruis-Mateos, koja ga je prethodno kontrolisala više od dve decenije.

Presa je tada kupio 98,6 odsto akcija, preuzimajući klub opterećen dugovima od približno 40.000.000 evra. Finansijska situacija bila je veoma teška, sa neisplaćenim obavezama prema zaposlenima i igračima, zbog čega je i započet postupak stečajne reorganizacije.

Nezadovoljstvo novim vlasnikom pojavilo se gotovo odmah. Već u julu 2011. godine nekoliko desetina navijača kampovalo je ispred stadiona, protestujući zbog cena sezonskih ulaznica, neispunjenih obećanja i načina na koji se rešavaju finansijski problemi. Tražili su direktan razgovor sa vlasnikom i veću transparentnost u radu kluba.

Narednih godina odnos se nije popravio. Posebno ozbiljni protesti održani su u septembru 2018, kada je stadion privremeno zatvoren zbog radova i problema sa objektom. Oko hiljadu pristalica tada je izašlo na ulice Valjekasa i zahtevalo Presinu ostavku, optužujući ga za zanemarivanje infrastrukture. Već 2019. godina predstavlja važnu prekretnicu, jer je tada nezadovoljstvo preraslo u organizovani bojkot utakmica i kupovine sezonskih karata.

Rajo je prethodno ispao iz Primere, ali je uprava predstavila novu politiku cena koja je izazvala bes navijača. Prema računici 16 navijačkih udruženja, pretplate su u pojedinim kategorijama poskupele između 20 i 77 odsto u odnosu na prethodnu sezonu koju je klub proveo u Segundi.

Uz to je doneta odluka da utakmice ženskog tima više ne budu uključene u standardnu sezonsku ulaznicu. Navijači koji su želeli da prate i fudbalerke Raja morali su dodatno da plate, u nekim kategorijama i 50 evra. To je izazvalo posebno nezadovoljstvo među pristalicama kluba koji se decenijama predstavlja kao simbol radničkog kraja i snažne lokalne zajednice. Navijači su tvrdili da uprava novim cenama udaljava obične stanovnike Valjekasa sa tribina, dok dodatno naplaćivanje ženskog fudbala pokazuje nedostatak razumevanja za taj deo kluba.

Uprava je povećanje cena pravdala novim finansijskim obavezama iz ugovora o korišćenju stadiona, a odvajanje pretplate za ženski tim zahtevima profesionalizacije tog takmičenja. Usledili su bojkoti i štrajkovi navijanja, a pojedine pristalice odbijale su da uđu na stadion. Protesti su povremeno prelazili i prihvatljive granice, uključujući uvredljive grafite i ozbiljne pretnje Presi, što je dodatno produbljivalo neprijateljstvo između uprave i dela navijača.

Iste godine Valjekas je već bio poprište prekida jedne utakmice, mada iz drugačijih razloga. Susret Raja i Albasetea u decembru 2019. suspendovan je na poluvremenu zbog uvreda upućenih ukrajinskom napadaču Romanu Zozulji. Pozadina tog incidenta seže u 2017, kada su navijači Raja protestovali protiv njegovog dolaska, optužujući ga za povezanost sa ekstremnom desnicom. Takva povezanost nije bila pouzdano dokazana, ali je sukob tada doveo do raskida pozajmice i odlaska igrača. Kada se Zozulja vratio na Valjekas sa Albaseteom, usledili su uvredljivi povici i prekid utakmice.

Presa je tada osudio ponašanje navijača, dok je deo pristalica smatrao da uprava ne poštuje vrednosti koje tradicionalno povezuju sa svojim klubom. Taj događaj ostao je jedan od najupečatljivijih primera dubokih podela u Raju.

ZAŠTO NAVIJAČI SMATRAJU DA JE KLUB ZAROBLJEN?

Navijači Rajo Valjekana (©Reuters)

Navijači Presi godinama zameraju i odnos prema omladinskoj školi, ženskom fudbalu i klupskoj infrastrukturi. Kritikuju kvalitet i estetski izgled opreme, odnos prema klupskim simbolima, poskupljenja pretplata i nedostatak komunikacije sa navijačkim udruženjima. Posebno osetljivo pitanje postalo je buduće mesto na kojem će Rajo igrati svoje utakmice.

Presa već duže vreme razmatra mogućnost izgradnje novog stadiona, koji bi bio većeg kapaciteta i pružao znatno bolje komercijalne uslove. Jedna od lokacija o kojima se govori jeste Abronjigal, na prostoru sadašnjih železničkih i logističkih objekata.

Za navijače Raja stadion Valjekas ima posebno značenje. Nalazi se u neposrednoj blizini mesta gde je klub nastao i decenijama predstavlja prostor okupljanja stanovnika kraja. Mnogi navijači u tom delu grada više ne žive, ali se na utakmice vraćaju zbog porodične tradicije i veze sa naseljem. Zato su veoma nepoverljivi prema ideji preseljenja, čak i ako bi novi stadion bio izgrađen unutar šireg distrikta Valjekas.

Regionalna vlada Madrida već je predložila projekat rekonstrukcije postojećeg objekta, vredan oko 60.000.000 evra, kojim bi kapacitet bio povećan na približno 18.500 gledalaca. Presa, međutim, smatra da je dugoročno potrebno pronaći održivije rešenje za razvoj kluba.

U septembru je poručio da mu odlazak Raja iz Valjekasa nije želja i da bi, u slučaju gubitka prava korišćenja sadašnjeg stadiona, najpre pokušao da novi objekat izgradi u istom distriktu. Ipak, nije isključio ni druga rešenja ukoliko to ne bi bilo moguće. Navijači su u toj izjavi prepoznali još jedan razlog za zabrinutost. Mogućnost da klub promeni svoj istorijski dom zarad povećanja prihoda i poslovnog razvoja doživljavaju kao dodatno udaljavanje uprave od lokalne zajednice.

Otuda i poruke da Rajo pripada Valjekasu, kao i pozivi da se klub ”oslobodi” sadašnjeg rukovodstva. Ipak, Rajo je tokom Presinog mandata ostvario i značajne sportske rezultate. Klub je godinama redovni član Primere, iako je od 2016. do 2018, potom i u sezoni 2019/20 bio član Segunde, a prošle sezone stigao je čak do finala Lige konferencije, gde je izgubio od Kristal Palasa. Bio je to jedan od najvećih uspeha u njegovoj istoriji.

Ti rezultati nisu popravili odnos uprave i navijača. Pristalice Raja smatraju da je klub mogao da ostvari još više uz bolju organizaciju i kvalitetnije uslove za rad, dok Presine odluke već godinama dočekuju sa sve većim nepoverenjem.

Presa i uprava, nasuprot tome, tvrde da su izloženi organizovanom uznemiravanju i pritiscima dela navijačkih grupa. Posebno su oštro reagovali na nedavno uništavanje predsedničke lože, kao i na pokušaje upada u taj deo stadiona tokom prijateljske utakmice sa Kaljarijem. Takve incidente smatraju nedopustivim i insistiraju na zaštiti zaposlenih i predstavnika kluba.

Ono što se dogodilo protiv Atletik Bilbaa, ipak, predstavlja značajnu promenu u načinu njihovog delovanja. Raniji bojkoti, transparenti i protestne šetnje sada su prerasli u akciju koja je direktno onemogućila odigravanje prvenstvene utakmice. O nastavku prekinutog susreta odlučivaće nadležni organi španskog fudbala, dok klub očekuje disciplinski postupak. Kao moguća kazna pominje se zatvaranje dela ili celog stadiona za naredne utakmice, potencijalno na jedan do tri meča, mada konačna odluka još nije doneta. Postoji i mogućnost da Bilbau budu uručena tri boda.

Svakako, potencijalno zatvaranje stadiona moglo bi ponovo da udalji Rajo od Valjekasa, samo nekoliko dana pošto je dobio dozvolu da se vrati.

PRIMERA – 8. KOLO

Petak

Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)

/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/

Subota

Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)

16.15: (4,60) Alaves (3,60) Atletiko Madrid (1,80) MOZZART RELAX

18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX

16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX

18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX

21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama