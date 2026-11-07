Tajrik Džons opet pravi probleme (VIDEO)

Tajrik Džons zamenio je Nikolu Milutinova u prvoj četvrtini i igrao je solidno, koliko god se to može reći jer je Crvena zvezda ugušila Olimpijakos, ali je imao i nekoliko sitnih grešaka. Jedna malo veća mu je presudila da sedne na klupu i da više ne ulazi u igru.

Na tri i po minuta do kraja prvog poluvremena, Saša Vezenkov je izvodio loptu iz auta, Džons se pozicionirao da je primi pored Kristijana Koloka, ali mu je centar Crvene zvezde ukrao loptu. Otišao je u kontri do samog kraja i zakucao jednom rukom za lake poene, dok je Džons ostao na parketu i tražio je faul.

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Faula nije bilo, bila je greška, zbog čega ga je sa klupe kritikovao Jorgos Barcokas. Krenuo je američki centar da se nervira i da maše rukama, da se svađa sa trenerom, koji je odmah podigao zamenu sa klupe i po prvom prekidu ga je izveo iz igre.

To je bilo to od Tajrika, koji je tako igrao samo osam minuta u prvom poluvremenu i meč je završio sa tri poena.