Gol kod kuće za Notingem - šta to beše?

Čemu onda mogu da se nadaju ove večeri od 18.30 kada im u goste dolazi drugoplasirani Mančester Siti koji je postigao 20, koji je drugi i po efikasnosti? Ispred je samo raspucani Brajton koji je dao 24.

Oliver Glazner ima veliku glavobolju kako da reši problem neefikasnosti. Na pet poslednjih mečeva u ligi Notingem Forest ima samo jedan osvojen bod i to na gostovanju Ipsviču (1:1), dok je poslednja dva meča na svom stadionu izgubio od Koventrija (0:1) i Arsenala, istim rezultatom.

Navijači strahuju da će se post nastaviti i da će ostati uz Šalke jedini tim iz pet najjačih liga koji još nije osetio šta znači dati gol kod kuće. Nije nemoguće ni da potuku neslavan rekord Dižona iz sezone 2020/21 koji je na 19 mečeva kod kuće u francuskoj Ligi 1 postigao samo osam golova.

18.30: (4,40) Notingem (4,20) Mančester Siti (1,72)

Glazner je koristio neobična poređenja kada je reč o tome kako želi da igra njegov tim. On traži da se nađe ravnoteža između "vojne discipline" i Vudstoka, koji simbolizuje slobodu i lepršavost. Naravno, misli se na čuveni muzički festival koji je održan od 15. do 18. avgusta 1969. godine u blizini Njujorka.

"Postoje dve vrednosti o kojima nikad neću pregovarati. To su poverenje i poštovanje. Ne može da se prati samo jedna. Ako je to poštovanje, onda bih rekao da je u pitanju vojska. Posle par meseci nacionalne službe, zadovoljni ste kada možete da idete. Kada je u pitanju poverenje, onda je reč samo o tome da svako može da radi šta hoće i to je lepo i sjajno, kao Vudstok, ali to nije Vudstok visoke performanse. Visoka performansa je vojska jer drugačije tako velika organizacija ne bi mogla da radi. Mislim da je kod nas bilo previše Vudstoka. Potrebna nam je ravnoteža između vojske i Vudstoka, da se zabavljamo, ali i da smo vojno disciplinovani. To je najvažnija stvar, jer to nam je posao i za to smo plaćeni", kaže Glazner.

Austrijski stručnjak kaže da je možda mogao ranije da skrene igračima pažnju šta je potrebno.

"Uvek sam se to pitao, da li da im kažem ranije? Dva ili tri puta sam osećao da je pravi čas, ali sam sebi govorio, 'ne, ne Olivere, budi strpljiv i stvari će se promeniti. Onda je došao taj meč sa Brentfordom koji je bio kao i prethodni i zato sam rešio da progovorim sada, inače se ništa neće promeniti", kaže Glazner.

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Menadžer Notingema kaže da ne krivi nikoga za trenutne rezultate, krivicu preuzima na sebe.

"Ne volim da prihvatam stvari za koje osećam da su pogrešne. Moj cilj je da uspem sa Notingemom i za sada, nisam u tome uspeo. Iznerviran sam zbog sebe jer želim da ispunim očekivanja igrača, vlasnika i navijača. Ja sam podbacio i zato sebe krivim najviše", iskren je Glazner, koji neće moći da računa na Argentinca Nikolasa Domingeza do kraja godine, kao i na Nikola Savonu koji se još oporavlja od martovske operacije kolena.

Da li će se nešto promeniti, to ostaje da se vidi, jer Mančester Siti ima svoju računicu, bez obzira na mač nad glavom koji je tu otkako je Premijer liga obznanila da je klub kriv za kršenje 114 tačaka pravilnika takmičenja.

Što se tiče Građana, Enco Mareska može da računa gotovo na kompletan tim, izuzev na Antoana Semenja.

"Semenjo je tu sa nama, radi treninge oporavka koji su neophodni, ali mislim da je za njega prerano što se tiče povratka teren", kaže Mareska.

Bez obzira na sve probleme domaćina, Mareska kaže da ga neće zavarati 19. mesto na kojem se Notingem trenutno nalazi.

"Iznenađen sam da su tako nisko, pošto sam gledao mnoge utakmice. Tabela nije realna u njihovom slučaju. Zaslužuju m Kreativni su, stvaraju šanse, a njihov trener je uradio sjajan posao u Nemačkoj i ovde sa Kristal Palasom, tako da ne sumnjam da će sezonu završiti na pravi način", zaključio je Mareska.

Siti je poslednja dva meča u Premijer ligi izgubio, od Aston Vile (2:1) i Brajtona (1:0), tako da mu je pobeda u gostima nad Lajpcigom u Ligi šampiona (3:2) bila preko potrebna za povratak samopouzdanja.

Prošle sezone na Etihadu je bilo nerešeno 2:2, dok je krajem decembra 2025. na Siti graundu Mančester Siti slavio sa 2:1.

PREMIJER LIGA – 10. KOLO

Petak

Everton - Koventri 3:1 (0:0)

/Bari 56, 61, Djusberi Hol 81 - Gboho 52/

Subota

13.30: (2,65) Lids (3,50) Totenhem (2,60) MOZZART RELAX

16.00: (2,10) Fulam (3,70) Njukasl (3,25) MOZZART RELAX

16.00: (1,15) Arsenal (7,00) Hal (16,0) MOZZART RELAX

18.30: (4,40) Notingem (4,20) Mančester Siti (1,72) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (3,60) Ipsvič (4,00) Bornmut (1,95) MOZZART RELAX

15.00: (5,30) Kristal Palas (4,60) Liverpul (1,55) MOZZART RELAX

15.00: (1,90) Brajton (3,80) Brentford (3,70) MOZZART RELAX

15.00: (3,60) Sanderlend (3,90) Čelsi (1,95) MOZZART RELAX

17.30: (2,20) Mančester Junajted (3,90) Aston Vila (2,95) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama