Milanove pompezne želje: Van Dajk, a pre njega štoper od 45.000.000

Počnimo od najkvalitetnijeg. Gazda slavnog italijanskog kluba Geri Kardinale se doslovce zaljubio u Virdžila van Dajka koji će narednog leta biti slobodan igrač. Liverpul razmatra šta da radi sa svojim kapitenom, ali nije ralno da u 36-godini života Holanđanin dobije višegoišnji ugovor i ostane jedan od najplaćenijih fudbalera u timu. Zato se već uveliko priča o potencijalnom odlasku, a Milan je obzbiljno zainteresovan.

Rosoneri su poslednjih godina promenili politiku koja je podrazumevala bežanje od veterana jer u budućnosti ne mogu da budu tržišno isplativi. Shvatili su na San Siru da mlađe generacije moraju od nekoga da skupljaju znanje i iskustvo, a angažovanje Luke Modrića i Adrijena Rabioa ispostavilo se kao pun pogodak. Sličnu stvar želi da uradi i sa jednim od najboljih evropskih štopera u poslednjih petnaestak godina.

Ali to nije sve. Januar kada Milan može da pregovara i eventualno potpiše predugovor sa Van Dajkom, neće služiti samo za pripremu letnjeg prelaznog roka, već i za lov na još jednog centralnog defanzivca. I minulog leta Milan je želeo Sportingovog Gonzala Injasija od kojeg, kako stvari stoje, nije odustao. Amorimov amin je tu, ali će biti potrebno da se zadovolje finansijski apetiti lisabonskog kluba koji traži oko 45.000.000 evra.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌

Ukoliko stvari ne budu išle glatko u slučaju Injasio, ili Sporting odbije da ga proda, milanski klub ima alternative - jednu iz Francuske, a drugu iz Belgije. Milanu je interesantan Lansov Ismaelo Ganiju koji nije nimalo jeftin. Član Lige 1 21-godišnjaka procenjuje na oko 40.000.000 evra. Znatno povoljniji je Ganijuov vršnjak iz Union Sen Žiloaza, Senegalas Masire Sila koji bi bio dostupan za oko 10.000.000 evra.

Milan je pre nešto više od dve godine apsolutno pogodio sa Strahinjom Pavlovićem kojeg je kupio od Salcburga za 18.500.000 evra, kao i sa Mariom Hilom kojeg je minulog leta platio Laciju 30.000.000 evra. De Vinter je stigao leta 2025. iz Đenove za 21.400.000 evra i ne može se reći da je u potpunosi opravdao uloženi novac.