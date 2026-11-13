SASTAVI: Srbija - Nemačka, Tadić, Samardžić i Sergej od starta

pet. 13.11.26. | 19:35

Pratite dešavanja sa stadiona Rajko Mitić

LIGA NACIJA, 5. KOLO:

SRBIJA - NEMAČKA, 20.45

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Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Havijer Alberola (Španija)

SRBIJA (3-4-2-1): VMS - Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, SMS, Džodić, Sukačev - Samardžić, Tadić - Cvetković.

NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen - Troj, Ta, Tšau, Mitelštet - Kimih, Pavlović - Gruda, Virc, Šerhant - Haverc.

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