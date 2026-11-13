SASTAVI: Srbija - Nemačka, Tadić, Samardžić i Sergej od starta
Najnovije vesti
pet. 13.11.26. | 19:35
Pratite dešavanja sa stadiona Rajko Mitić
LIGA NACIJA, 5. KOLO:
SRBIJA - NEMAČKA, 20.45
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Havijer Alberola (Španija)
SRBIJA (3-4-2-1): VMS - Gudelj, Milenković, Babić - Nedeljković, SMS, Džodić, Sukačev - Samardžić, Tadić - Cvetković.
NEMAČKA (4-2-3-1): Ter Štegen - Troj, Ta, Tšau, Mitelštet - Kimih, Pavlović - Gruda, Virc, Šerhant - Haverc.
Komentari / Podeli vest
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
petak | 13.11.2026.
subota | 14.11.2026.
nedelja | 15.11.2026.