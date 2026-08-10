Zvanično: Arauho je Liverpulova opklada, Redsi pokrivaju celu platu

Ronald je u prethodnoj sezoni odigrao 40 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima i uspeo da se okiti titulom. Generalno, od 2019. godine i dolaska u Barselonu, Urugvajac se mučio sa povredama. Pogotovo u sezoni 2024/25 kad je zbog povrede zadnje lože bio van terena skoro pet meseci, a i ranije je dosta puta odsustvovao zbog brojnih sitnih povreda. Za sedam godina na Nou Kampu, odigrao je 213 utakmica, postao kapiten, ali u La Ligi je samo jednom uspeo da odigra više od 25 utakmica (sezona 2021/22).

Barsa je Urugvajca dovela iz Boston Rivera za samo 1.750.000 evra fiksno uz dodatnih 3.500.000 kroz bonuse. Brzo je uspeo da se nametne i probije do prvog tima. Sve je imao, samo ga zdravlje nije služilo. Verovatno je zbog toga Liverpul bio oprezniji i dogovorio pozajmicu umesto da se baci u rizik i odmah dogovori transfer.

Na papiru, Arauho i Van Dajk mogu da funkcionišu zajedno. Holanđanin je poznat po smirenosti i vruhnskoj igračkoj inteligenciji, dok je Arauho agresivniji i energičniji. a može da pokrije i poziciju desnog beka. Deluje kao dobra kombinacija, samo ako telo Urugvajca uspe da izdrži. Mnogo je 100 propuštenih utakmica za sedam godina.