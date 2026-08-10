Zvanično: Arauho je Liverpulova opklada, Redsi pokrivaju celu platu
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 20:23
Urugvajac stigao na Enfild kao pozajmljen igrač Barselone usled problema koje engleski gigant ima u poslednjoj liniji
Ima Liverpul dosta problema u poslednjoj liniji, Andoni Iraola maltene samo na Virdžila Van Dajka može sigurno da računa, dok su ostali ili povređeni (Đovani Leoni i Džo Gomez) ili tek treba da uhvate takmičarski ritam (Žeremi Žake). Zato je sportski direktor Redsa Ričard Hjuz imao delikatan zadatak da brzo pronađe rešenje i našao Ronalda Arauha koji je zvanično predstavljen kao igrač Liverpula.
Urugvajac se prethodne sezone u Barseloni borio sa depresijom, čak je tražio da bude sklonjen iz tima jer više nije mogao da izdrži pritisak. Kad se vratio, nije imao veliku minutažu, pa je Urugvajac na neki način opklada Liverpula da uprkos svim mentalnim problemima koje je imao još uvek može da igra na visokom nivou. Štaviše, klub sa Enfilda je pristao da pokrije kompletnu platu Arauha koja iznosi 12.000.000 evra godišnje, a ukoliko Liverpul bude zadovoljan njegovim igrama, ima opciju otkupa od 55.000.000 evra.
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Ronald je u prethodnoj sezoni odigrao 40 utakmica za Barselonu u svim takmičenjima i uspeo da se okiti titulom. Generalno, od 2019. godine i dolaska u Barselonu, Urugvajac se mučio sa povredama. Pogotovo u sezoni 2024/25 kad je zbog povrede zadnje lože bio van terena skoro pet meseci, a i ranije je dosta puta odsustvovao zbog brojnih sitnih povreda. Za sedam godina na Nou Kampu, odigrao je 213 utakmica, postao kapiten, ali u La Ligi je samo jednom uspeo da odigra više od 25 utakmica (sezona 2021/22).
Barsa je Urugvajca dovela iz Boston Rivera za samo 1.750.000 evra fiksno uz dodatnih 3.500.000 kroz bonuse. Brzo je uspeo da se nametne i probije do prvog tima. Sve je imao, samo ga zdravlje nije služilo. Verovatno je zbog toga Liverpul bio oprezniji i dogovorio pozajmicu umesto da se baci u rizik i odmah dogovori transfer.
Na papiru, Arauho i Van Dajk mogu da funkcionišu zajedno. Holanđanin je poznat po smirenosti i vruhnskoj igračkoj inteligenciji, dok je Arauho agresivniji i energičniji. a može da pokrije i poziciju desnog beka. Deluje kao dobra kombinacija, samo ako telo Urugvajca uspe da izdrži. Mnogo je 100 propuštenih utakmica za sedam godina.