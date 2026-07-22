Lajls zapalio, ali nema zime za Real na četvorci: Stigao Jantunen

Jantunen je protekle sezone nastupao za Fenerbahče, a u turskoj ekipi se nije najbolje snašao. Momak iz Helsinkija je prosečno beležio 5,2 poena i 3,2 skoka za 19 minuta na parketu, a najbolju partiju je odigrao protiv Partizan Mozzart Beta, kom je ubacio 19 koševa uz četiri od pet za tri.

Košarkaš koji pokriva pozicije četiri i pet je pažnju na sebe privukao sezonu pre, kao igrač Pariza, a sa francuskom ekipom je igrao plej-of elitnog evropskog takmičenja šutiravši skoro 40 odsto za tri, a jasno je da se visoki igrač sa sposobnošću šuta sa distance i te kako ceni u Evroligi.

Sa druge strane, osim Lajlsa, na izlaznim vratima Reala je Mario Hezonja, koji će po svemu sudeći takođe put najjače lige na svetu. Pedro Martines u narednoj sezoni neće moći da računa ni na Davida Kremera, koji je prešao u Crvenu zvezdu, a klub su do sada napustili i Aleks Len, Madi Sisoko i Omer Jurtseven.

Real je takođe osigurao potpise Hajmea Pradilje i Timotija Luvavua, a navodno je na radaru Kraljevskog kluba Maks Šulga, koji bi bio idealna zamena za Hezonju. Edi Tavares, Čuma Okeke i Serhio Ljulj su produžili ugovore.