Lajls zapalio, ali nema zime za Real na četvorci: Stigao Jantunen
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 19:27
Finski košarkaš potpisao dvogodišnji ugovor sa Kraljevskim klubom
Real Madrid jeste konstantno u vrhu Evrolige, igrao je finale minule sezone, ali stagnacija nije put do održavanja dobrih rezultata, već isključivo – konstantan napredak i poboljšavanje, kako infrastrukture, tako i igračkog kadra.
Apsolutno je jasno da je to filozofija kojom se vodi Kraljevski klub, koji je na društvenim mrežama ozvaničio potpis Mikaela Jantunena. Finac je sa madridskim gigantom potpisao dvogodišnji ugovor, a dolazi kao direktna zamena za Treja Lajlsa, koji se vraća u NBA.
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Jantunen je protekle sezone nastupao za Fenerbahče, a u turskoj ekipi se nije najbolje snašao. Momak iz Helsinkija je prosečno beležio 5,2 poena i 3,2 skoka za 19 minuta na parketu, a najbolju partiju je odigrao protiv Partizan Mozzart Beta, kom je ubacio 19 koševa uz četiri od pet za tri.
Košarkaš koji pokriva pozicije četiri i pet je pažnju na sebe privukao sezonu pre, kao igrač Pariza, a sa francuskom ekipom je igrao plej-of elitnog evropskog takmičenja šutiravši skoro 40 odsto za tri, a jasno je da se visoki igrač sa sposobnošću šuta sa distance i te kako ceni u Evroligi.
Sa druge strane, osim Lajlsa, na izlaznim vratima Reala je Mario Hezonja, koji će po svemu sudeći takođe put najjače lige na svetu. Pedro Martines u narednoj sezoni neće moći da računa ni na Davida Kremera, koji je prešao u Crvenu zvezdu, a klub su do sada napustili i Aleks Len, Madi Sisoko i Omer Jurtseven.
Real je takođe osigurao potpise Hajmea Pradilje i Timotija Luvavua, a navodno je na radaru Kraljevskog kluba Maks Šulga, koji bi bio idealna zamena za Hezonju. Edi Tavares, Čuma Okeke i Serhio Ljulj su produžili ugovore.