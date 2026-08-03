Adžić u Sasuolu: Juve i dalje drži sve u svojim rukama

U Sasuolu su dočekali Adžića raširenih rukum, a tamo će moći će da pokupi finese od Nemanje Matića. Pojedini italijanski mediji su prethodnih dana pisali da će klub iz regije Emilija Romanja gotovo sigurno otkupiti crnogorskog ofanzivca i da će ga čekati ugovor na četiri godine od sledećeg leta. Juventus bi navodno trebalo da zadrži i procente od sledeće prodaje ukoliko nekada u budućnosti ne odluči da ga vrati.

Za Adžića je postojalo veliko interesovanje, pošto su pored Sasuola bili u redu još Kaljari, Parma, Đenova i Monca. Ipak, izabrao je klub koji tradicionalno ima dobre odnose sa Starom damom i verovatno je da će na stadionu Mapei dobiti garantovane minute.

Sasuolo je ovog leta već otkupio crnogorskog golmana iz Ipsviča Arijaneta Murića za sedam miliona evra, dok je stigao iz Sebastijan Valukjevič iz Torina za pet miliona.