Adžić u Sasuolu: Juve i dalje drži sve u svojim rukama
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 19:31
Crnogorski fudbaler stigao na pozajmicu od 500.000 evra, otkup moguć za dodatnih 12.000.000
Sećaju se dobro ljubitelji italijanskog fudbala kakvom je golčinom Vasilije Adžić začinio Derbi Italije i presudio Interu u jednako spektakularnom okršaju (4:3) odigranom pre skoro godinu dana. Tada su verovatno mnogi verovali da kreće vreme vrtoglavog uspona crnogorskog veziste, međutim posle tog bleska dobijao je minutažu na kašičicu, dok je poslednju šansu dobio protiv Galatasaraja krajem februara.
Sada je došlog vreme za promenu sredine. Adžić je promovisan kao novi fudbaler Sasuola, koji je platio Juventusu 500.000 evra na ime pozajmice. Mogu Neroverdi da otkupe Crnogorca za dodtnih 12.000.000 evra, ali se Stara dama postarala da, čak i ako se to desi, ona nastavi da drži konce Adžićeve sudbine u svojim rukama. Bjankoneri su isposlovali povratna klauzula bude svega 1.750.000 evra viša od cene otkupa, dakle 13.750.000.
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U Sasuolu su dočekali Adžića raširenih rukum, a tamo će moći će da pokupi finese od Nemanje Matića. Pojedini italijanski mediji su prethodnih dana pisali da će klub iz regije Emilija Romanja gotovo sigurno otkupiti crnogorskog ofanzivca i da će ga čekati ugovor na četiri godine od sledećeg leta. Juventus bi navodno trebalo da zadrži i procente od sledeće prodaje ukoliko nekada u budućnosti ne odluči da ga vrati.
Za Adžića je postojalo veliko interesovanje, pošto su pored Sasuola bili u redu još Kaljari, Parma, Đenova i Monca. Ipak, izabrao je klub koji tradicionalno ima dobre odnose sa Starom damom i verovatno je da će na stadionu Mapei dobiti garantovane minute.
Sasuolo je ovog leta već otkupio crnogorskog golmana iz Ipsviča Arijaneta Murića za sedam miliona evra, dok je stigao iz Sebastijan Valukjevič iz Torina za pet miliona.